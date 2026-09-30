ÖFB-Gastspiel in Irland: Eine Heimmacht auf Reisen

Österreich peilt im dritten Spiel der Nations League den dritten Sieg an. Dafür muss die Auswärtsprobe in Irland bestanden werden.

Vor heimischem Publikum ist Österreich eine Macht geworden, die seit 16 Heimspielen ungeschlagen ist. Beginnend mit dem Gastspiel in Irland (20.45 Uhr, ORF1) steht in dieser Woche die Auswärtsstärke auf dem Prüfstand. Nach dem Gastspiel in Dublin tritt der ÖFB-Tross die Reise in den Kosovo an, wo am Sonntag die Revanche für den 3:1-Sieg in Happel-Stadion über die Bühne geht.

Beim letzten Antreten in der Nations League erwiesen sich die Partien in der Fremde als Schwachpunkt. Lediglich bei Außenseiter Kasachstan fuhr das ÖFB-Team einen Pflichtsieg ein. In Slowenien (1:1) reichte es zu einem Remis, in Norwegen setzte es eine 1:2-Niederlage, bei der Playoff-Begegnung in Serbien zog Rot-Weiß-Rot mit 0:2 den Kürzeren und blieb somit in Liga B. Hoffnung gibt, dass in der WM-Qualifikation der Pfeil deutlich nach oben zeigte und neben San Marino (4:0) und Zypern (2:0) vor allem auch Bosnien-Herzegowina auswärts mit 2:1 besiegt werden konnte. In Rumänien stotterte jedoch mit einer 0:1-Niederlage der Motor. Gelingen im Aviva Stadium nun drei Punkte, würde Österreich einen gewaltigen Schritt in Richtung Gruppensieg machen.

© APA Ralf Rangnick ist voll des Lobes über das Stadion in Dublin

Damit dies gelingt, muss Österreich einerseits mit dem kämpferischen Spielstil des Gegners zurechtkommen, andererseits wäre es von großem Vorteil, endlich wieder einmal zu Null zu spielen. Wie bei der WM gelang dies auch bei den Heimsiegen gegen Israel und den Kosovo nicht. Florian Wiegele wird bestimmt alles daransetzen, seine Weste weiß zu halten. Der frühere GAK-Goalie in Diensten von Viktoria Pilsen bekommt diesmal das Vertrauen des Trainerstabs ausgesprochen und hat die Chance, auch am Sonntag in Pristina aufzulaufen, wo entweder der Grazer oder Alexander Schlager zum Zug kommen werden.

Eigentlich war im Kosovo Lukas Jungwirth vorgesehen, der nun aber doch zur U21 musste, um den angeschlagenen Christian Zawieschitzky zu vertreten. Dafür rückte Ex-Sturm-Tormann Matteo Bignetti als neue Nummer drei ins A-Team auf – als Angestellter des deutschen Drittligisten Saarbrücken auch keine Selbstverständlichkeit. „Ich habe bei Florian keine Bedenken und bin guter Dinge, dass er es gut machen wird“, sagt Teamchef Ralf Rangnick und stellte Jungwirth das Rückspiel gegen Irland im November in Aussicht, um seine verpasste A-Team-Chance nachzuholen: „Wenn er beim LASK weiter so gut hält. Das wäre in Linz sogar in seinem Stadion.“

Konrad Laimer soll ins Spiel kommen

Was die Feldspieler betrifft, sind alle mitgereisten Akteure fit und einsatzbereit. Für die Startelf kommen indes nicht alle in Frage. Bezüglich Konrad Laimer ist etwa mit dem FC Bayern vereinbart, dass er erst im Laufe der zweiten Halbzeit ins Spiel kommen soll. „Eine halbe Stunde ist sicherlich möglich. Wenn das gut geht, ist er am Sonntag sicherlich wieder ein Kandidat.“ In der Defensive spricht viel für die Rückkehr von Stefan Posch, Philipp Lienhart und möglicherweise auch des zuletzt angeschlagenen Phillipp Mwene.

Wer auch immer diesmal den Zuschlag bekommt, wird mit einem Kontrahenten konfrontiert sein, der eine andere Spielweise pflegt als zuletzt Israel und der Kosovo. „Bei diesen Gegnern standen spielerische Lösungen im Vordergrund. Die Iren setzen vermehrt auf lange Bälle, agieren schneller vertikal“, so Rangnick, „es wird wieder darauf ankommen, wer mehr Energie auf den Platz bringt. Wir spielen auswärts vor sehr vielen Zuschauern.“

Ein schönes, modernes Stadion. Offensichtlich ist das in jeder größeren Stadt in Europa möglich außer in Wien. — Ralf Rangnick

Nach Besichtigung des Aviva Stadium konnte sich der ÖFB-Teamchef den obligatorischen und angebrachten Seitenhieb in Sachen Nationalstadion nicht verkneifen: „Ein schönes, modernes Stadion. Offensichtlich ist das in jeder größeren Stadt in Europa möglich außer in Wien.“