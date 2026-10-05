Verschmutzte Fassaden, kranke Tiere: Gibt es eine Taubenplage in Klagenfurt? Die Grünen wollen nicht länger zuschauen und fordern ein Tauben-Management.

„Tauben einfach sich selbst zu überlassen und darauf zu hoffen, dass sich das Problem irgendwie von allein erledigt, ist keine Lösung“, sagt Gemeinderätin Margit Motschiunig von den Grünen. Immer berichten Klagenfurter den Grünen von verschmutzten Fassaden und Gehwegen sowie hygienischen Problemen. „Gleichzeitig sind viele der Tiere selbst in einem schlechten Zustand, krank oder verletzt. Das kann so nicht bleiben. Wir brauchen endlich ein ordentliches Tauben-Management“, sagt sie.

Gemeint ist dabei eine tierfreundliche Regulierung der Population durch betreute Taubenschläge. So wird das auch in Wien gehandhabt. Im Taubenschlag werden die Vögel artgerecht gefüttert. Die Eier werden entfernt und durch Attrappen ausgetauscht. Der Antrag wird von den Grünen am 13. Oktober in der Gemeinderatssitzung eingebracht.

Bis zu 10.000 Tauben

Laut der Organisation Birdlife gibt es zwischen 2000 und 5000 Brutpaare in Kärnten. Das sind also bis zu 10.000 Straßentauben, auch Stadttauben genannt, die sich in den Städten Kärntens eingenistet haben. „Die Straßentaube ist in Klagenfurt punktuell in großer Anzahl vertreten. Oft bei Parkanlagen, denn dort erhalten sie von Menschen Futter“, sagt Andreas Kleewein von Birdlife Kärnten. Das Futtern sei das Hauptproblem, denn dadurch lockt man nicht nur die Taube an, sondern auch die Wanderratte. „In der Nähe der Futterstelle können dann Krankheitserreger aufkommen und übertragen werden“, sagt der Experte.

© Birdlife Kärnten Andreas Kleewein: „Die Straßentaube kommt dort häufig vor, wo sie auch Futter bekommt.“

Ständiges Brüten

Grundsätzlich sind in Klagenfurt drei Taubenarten beheimatet: Die Ringeltaube, die Türkentaube und die problematische Straßentaube. „Die Straßentaube kann drei Mal im Jahr brüten, im Schnitt legt sie jeweils zwei Eier. Sie vermehrt sich also schnell und in einer nicht unbeträchtlichen Zahl“, sagt Kleewein. Hinzu kommt, dass Straßentauben keine natürlichen Feinde haben. Der Turmfalke, der in Klagenfurt vorkommt, bevorzugt Mäuse. „Ringeltauben und Türkentauben leben am Stadtrand und suchen auf Äckern Nahrung. Das Problem bei der Straßentaube ist, dass sie in größeren Schwärmen in der Stadt vorkommt. So können Krankheiten leichter übertragen werden und der Kot der Vögel ist sehr aggressiv. Dieser kann Schäden an historischer Gebäudesubstanz anrichten“, sagt Kleewein.

Der Vogelexperte steht der Errichtung von Taubentürmen in Klagenfurt skeptisch gegenüber: „Dafür bedarf es einer ständigen Betreuung und Pflege, das kostet auch etwas. Wenn der Taubenturm nicht sorgfältig gereinigt wird, können Krankheiten übertragen werden. Außerdem kann man so nur einen Teil der Tauben regulieren, nie alle“, sagt er. Am effektivsten ist es, wenn die Bevölkerung die Fütterung einstellt. „So hat etwa Venedig ihr Taubenproblem in den Griff bekommen.“

1 / 3 Das Füttern von Tauben ist in Klagenfurt seit 2006 verboten © Helmuth Weichselbraun

„Unbelehrbare Wiederholungstäter“

In der Landeshauptstadt ist das Füttern von Tauben „zur Bekämpfung der Taubenplage“ bereits seit 20 Jahren verboten. Allerdings gibt es „unbelehrbare Wiederholungstäter“. „Es gibt ein paar Klagenfurter, die überzeugt davon sind, dass die Tauben nicht ohne Fütterung überleben. Oft werden große Haufen von Brotstücken, Körnern oder Reis für die Tauben verteilt. Meist an Stellen, die uns bereits bekannt sind. Wir versuchen diese so schnell wie möglich mithilfe des Straßenreinigungsdienstes zu entfernen“, sagt Wilfried Kammerer, Leiter des Ordnungsamtes, dessen Mitarbeiter die Einhaltung des Fütterungsverbotes kontrollieren. Um die 20 Strafen werden im Jahr fällig. „Wobei wir hier nicht Kinder abstrafen, die einer Taube ein Stück Semmel zuwerfen. Es geht hier um Personen, die schon verwarnt worden sind“, sagt er.

Wir bestrafen keine Kinder, die einer Taube ein Stück Semmel zuwerfen. Es geht um Personen, die schon verwarnt worden sind. — Wilfried Kammerer , Leiter des Ordnungsamtes

In einigen Fällen ist es auch zu Anzeigen gekommen. Eine Person musste mehr als 1000 Euro Strafe berappen, wurde aber danach erneut beim Füttern beobachtet. „Beschwerden gibt es vor allem, wenn Tauben Balkone verunreinigen. Der Kot kann aber auch bei Autos oder Fensterbänken Schäden anrichten, da dieser den Lack angreift“, sagt er. Eine Zunahme der Taubenpopulation oder von Beschwerden in der Innenstadt hätte er nicht beobachtet.