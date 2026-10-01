Dank „Kleine“-Bericht: Nachfolge für Villacher Hundesalon gefunden

Seit 1994 steht Elke Janschitz in ihrem Hundesalon „Queeny“. Mit Ende des Jahres übergibt sie nun an die Hundefrisörin Sabina Huber.

Einige Betriebe in Villach suchen Nachfolgerinnen oder Nachfolger und nicht alle finden jemanden. Dank einem Bericht in der Kleinen Zeitung haben sich die bisherige Hundesalonbetreiberin Elke Janschitz und ihre zukünftige Nachfolgerin Sabina Huber gefunden, die Übernahme war rasch beschlossene Sache.

Für Janschitz endet damit ein langes Kapitel. Seit 1994 führt sie den Hundesalon „Queeny“, benannt nach ihrem ersten eigenen Hund. Über die Jahre entstand ein treuer Stammkundenkreis. Bis zum Jahresende bleibt Janschitz im Betrieb und arbeitet Huber ein. Dabei geht es auch um die Eigenheiten der Hunde und um rasseabhängige Schnitttechniken. „Ich werde meine Hunde und natürlich auch die Kundinnen und Kunden vermissen“, sagt Janschitz. Gleichzeitig freut sie sich auf freie Zeit, Städtereisen und darauf, sich wieder selbst einen Hund zu nehmen. Ihr letzter Hund ist vor fünf Jahren verstorben.

© KLZ/Klaus Steiner Der Hundesalon „Queeny“ in der Pogöriacher Straße bekommt nach 32 Jahren mit Sabina Huber eine Nachfolgerin

Jahrelange Erfahrung mit Tieren

Weniger Freizeit wird die neue Betreiberin haben. Die 25-jährige Villacherin ist gelernte Hundefriseurin und war zuletzt in einem Hundesalon in Velden selbstständig tätig. Während der Schulzeit arbeitete sie sieben Jahre bei einem Tierarzt, privat gehören ein Pferd und eine Katze zu ihrem Alltag. „Ich kann mir ein Leben ohne Tiere gar nicht vorstellen“, so Huber.

An der Arbeit reizt sie vor allem die Verbindung zwischen Tier und Mensch. „Es ist schön, mit dem Hund zu arbeiten und den Besitzern eine Freude zu machen, wenn ihr Hund wieder schön nach Hause geht“, sagt Huber. In den kommenden Monaten will sie die Stammkundschaft kennenlernen und von Janschitz möglichst viel dazulernen. Auch der Name „Queeny“ bleibt bestehen. Die bisherigen Öffnungszeiten bleiben noch bis Jahresende unverändert. Ab Jänner werden sie jedoch erweitert.