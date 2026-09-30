Klaus Pierl: Der Urvater des Kärntner Badminton

Klaus Pierl (82) ist noch kein bisschen müde und betreut auch 64 Jahre nach der Gründung die Jugend im Klagenfurter Badmintonverein ASKÖ kelag Kärnten.

Wenn am Samstag die 2. Badminton-Bundesliga in die neue Saison geht und der ASKÖ kelag Kärnten bei WBH Wien antritt, ist das vor allem auf einen Mann zurückzuführen. Klaus Pierl gilt als Mitbegründer des Vereins und als Pionier des heimischen Badminton-Sports. Der Impuls dazu kam, wie so oft, durch eine Beobachtung zustande. „Ich bin mit dem Rad in der Klagenfurter Finkstraße vorbeigefahren und habe dort Hobby-Federballspieler gesehen. Das hat mich inspiriert, den Sport professionell aufzuziehen. 1962 habe ich gemeinsam mit Viktor Taupe, Anni und Heinz Fritzer und Gerd Dietrich den Klagenfurter Badmintonclub gegründet", erzählt Pierl und fährt fort: „Das Interesse der Jugend war groß. Wir haben in den ersten elf Jahren so viele begeistern können, dass wir uns bis 1973 in die A-Liga hochspielen konnten. Das war damals eine herausragende Leistung, da wir wirklich bei null begonnen und ausschließlich mit heimischen Talenten gearbeitet haben.“ Seit 1975 hat der Verein in St. Ruprecht auch seine fixe Heimstätte, 1977 und 1978 feierte man mit zwei Staatsmeistertiteln und Halbfinaleinzügen im Europacup die bislang größten Erfolge. Fast 50 Jahre später hat Klaus Pierl alle Höhen und Tiefen seines Vereins hautnah miterlebt und ist weiterhin unermüdlich im Einsatz. „Ich bin Funktionär und kümmere mich vor allem um die Nachwuchsarbeit. 25 Wochenenden im Jahr bin ich in der Halle und betreue die Jugend bei Training und Turnieren“, sagt der 82-Jährige. Auch seine Tochter engagiert sich im Verein.

Doch besonders in den letzten Jahren war im Verein nicht alles eitel Wonne. „Wir waren 50 Jahre in der höchsten Liga, dann sind wir innerhalb von drei Jahren zweimal abgestiegen. Nun müssen wir uns in der zweiten Leistungsstufe etablieren. In der A-Liga konnten wir einfach nicht mehr mithalten, auch weil die anderen Vereine mehr Geld haben und in Legionäre investieren. Wir wollen aber am heimischen Stamm festhalten", sagt Pierl und appelliert auch: „Jeder ist für ein Schnuppertraining willkommen.“

Oper als große Leidenschaft

Hauptberuflich war Pierl als Bauingenieur tätig und für die Planung und Vermessung von Tunneln, Brücken und Straßen zuständig. Diese Gabe wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Großvater Raimund Pierl war Leiter des Klagenfurter Stadtbauamtes und entwarf die erste Großglockner-Hochalpenstraße. Nach ihm ist auch die Pierlstraße in Waidmannsdorf benannt. Neben dem Sport ist Pierls große Leidenschaft die Oper. „Ich hab in meinem Leben schon fast 300 Aufführungen auf der halben Welt besucht", schmunzelt er. Dass die Generation nach ihm die Arbeit vernachlässigt, glaubt er nicht. „Der Verein ist in guten Händen, da mache ich mir keine Sorgen.“