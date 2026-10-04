Jana Revedin: „Venedig ist ein Schatz für die ganze Welt“

Villach kann zum Role-Model der 15-Minuten-Stadt mit ihren nahen, grünen Wegen werden, für die ich mich in Paris gemeinsam mit meinem Kollegen Carlos Moreno an der Sorbonne engagiere. Sie ist auf dem besten Weg dorthin. Villach lebt – wie auch Wernberg – von ihrer polyzentrischen Viele-Dörfer-Struktur. Wir brauchen nur wieder mehr Leben in den Zentren. Das ist schwierig, wenn Schulen und Märkte an die Randgebiete ausgesiedelt wurden und attraktive, nicht-kommerzielle Orte des Verweilens verschwinden.

Sie kennen Villach seit vielen Jahren. Wie hat sich die Stadt aus Ihrer Sicht verändert?

Es ist unser Familiensitz, hier treffen sich die Wege zwischen Wien, wo meine Töchter arbeiten, und Venedig. Einst stand dieser alte Hof mitten im Wald. Über die Jahre hat sich die Lichtung geöffnet, das Mistbeet wurde zum Hortensiengarten, im verlassenen Stall zog wieder Leben ein. Heute spielt die nächste Generation kleiner Nachkommen im Garten, meine betagte Schwiegermutter ist begeisterter Dauergast.

Sie haben an Orten wie Buenos Aires, New York, Mailand, Berlin und Stockholm studiert und gelehrt, waren jahrzehntelang freie Architektin in Venedig und Villach und lehren heute als ordentliche Professorin in Paris. Trotzdem gibt es diesen Fixpunkt in Wernberg?

Jana Revedin: Diese herrliche neue Heimat habe ich meiner Mutter zu verdanken. Sie stammte aus einer von Hitler enteigneten preußischen Unternehmerfamilie, war ein Leben lang heimatlos und hat doch hier für ihren Lebensabend Wurzeln geschlagen. Mit ihr mein Mann und ich – und meine Töchter, die hier groß geworden sind.

Wir sitzen auf Ihrem Hof in Wernberg. Was bedeutet dieses Zuhause für Sie?

Wir erleben gerade gesellschaftlich eine Zeit, in der vieles härter und polarisierter wirkt. Kann ein gut gestalteter Ort Menschen einander näherbringen? Architektur ist, genau wie die Natur, unsere dritte Haut. Sie geht jeden an. Sie kann schützen, heilen, beruhigen, begeistern, Geschichten erzählen, Erinnerungen schaffen. Menschen treffen sich in angemessen gestalteten „Dritten Orten“. Henri Lefebvre hat uns das „Recht auf die Stadt“ gelehrt – ein Recht, das wir nutzen sollten.

Sie beschäftigen sich intensiv mit nachhaltigem Bauen. Der von Ihnen gegründete und geleitete Architekturpreis „Global Award for Sustainable Architecture“ geht in sein 20-jähriges Jubiläum und wird weltweit gefeiert. Er hat den Architekturdiskurs grundlegend verändert. Sie vertreten den Gedanken, mit dem zu bauen, was lokale Wurzeln hat und bereits da ist. Gleichzeitig wird vielerorts abgerissen. Wird zu viel und zu gedankenlos gebaut? Die von mir geleitete Doktoratsschule in Paris beschäftigt sich mit einer „Architektur der Kreisläufe“ auf territorialer, gestalterischer und materieller, aber auch auf ökonomischer Ebene. Alles, was schon da ist, muss klug neu genutzt werden: eine Rückkehr zum Charakter eines Ortes, zu Rationalität und Qualität, zum „gut altern können“, beim gleichzeitigen Experimentieren mit dem richtigen Maß an Innovation. Das haben Investoren und Politiker, die zuhören und hinschauen können, inzwischen verstanden.

Sie sind Architektin, Architekturtheoretikerin und Professorin. Mit Ihrem Roman „Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus“ wurde 2018 Ihre Karriere als Schriftstellerin geboren. Das Buch und die vier Nachfolgeromanen wurden zu Bestsellern, Schreiben Ihre zweite berufliche Tätigkeit. Wann haben Sie gemerkt: Ich bin nicht nur Architektin, ich bin auch Schriftstellerin? Als ich zum Erscheinen der ‚Frau Bauhaus‘ die Schlange von Journalistinnen und Journalisten in meiner Gasse in Venedig stehen sah. Ein kleiner Roman – doch für mich ein großes Wagnis – wurde nicht nur zum meistgelesenen Buch über das Bauhaus aller Zeiten, nein, sämtliche meiner männlichen Bauhaus-Expertenkollegen schrieben ihre Jahrhundertjubiläumsbücher um und behandelten jetzt: die Frauen am Bauhaus! Seither widme ich mich dem Schreiben und habe dafür mein Architekturbüro übergeben. Nach dreißig Jahren hingebungsvoller Arbeit mit meinen Bauherren, Handwerkern, Technikern, Künstlern, Gärtnern kann meine Tochter Caterina das jetzt viel besser. Das Schreiben ist mein neues Leben.

Gerade erschien ihr neues Buch „Venedig“, ein literarisches Porträt der Serenissima. Seit vier Jahrzehnten ist sie für Sie auch Ihr Zuhause, Rückzugsort und Inspirationsquelle. Kann Vendig Sie überhaupt noch überraschen? Jeden Tag aufs Neue. Venedig ist das Meisterwerk der Inklusion. Lesen wir aus meinem Vorwort, wie diese Menschensammlerin es verstand, alle einst bekannten Kulturen, Religionen und Professionen in friedlichem Miteinander zu vereinen: „Bürgerrecht, Forschungsexzellenz, Toleranz waren ihr Auftrag, Pluralität war ihr Wesen. Sie war anders, gewagte Osmose höchster Künste und Sozialmodelle. Die Stadt der Anderen.“ Über diese anthropologische und kulturelle Dimension hinaus ist sie aber auch das Meisterwerk der Schönheit.