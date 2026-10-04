Jana Revedin: „Venedig ist ein Schatz für die ganze Welt“
Auf ihrem Hof in Wernberg spricht die Architektin und Bestsellerautorin Jana Revedin über Heimat, lebendige Städte und Venedig jenseits der bekannten Klischees.
Wir sitzen auf Ihrem Hof in Wernberg. Was bedeutet dieses Zuhause für Sie?
Jana Revedin: Diese herrliche neue Heimat habe ich meiner Mutter zu verdanken. Sie stammte aus einer von Hitler enteigneten preußischen Unternehmerfamilie, war ein Leben lang heimatlos und hat doch hier für ihren Lebensabend Wurzeln geschlagen. Mit ihr mein Mann und ich – und meine Töchter, die hier groß geworden sind.
Sie haben an Orten wie Buenos Aires, New York, Mailand, Berlin und Stockholm studiert und gelehrt, waren jahrzehntelang freie Architektin in Venedig und Villach und lehren heute als ordentliche Professorin in Paris. Trotzdem gibt es diesen Fixpunkt in Wernberg?
Es ist unser Familiensitz, hier treffen sich die Wege zwischen Wien, wo meine Töchter arbeiten, und Venedig. Einst stand dieser alte Hof mitten im Wald. Über die Jahre hat sich die Lichtung geöffnet, das Mistbeet wurde zum Hortensiengarten, im verlassenen Stall zog wieder Leben ein. Heute spielt die nächste Generation kleiner Nachkommen im Garten, meine betagte Schwiegermutter ist begeisterter Dauergast.
Sie kennen Villach seit vielen Jahren. Wie hat sich die Stadt aus Ihrer Sicht verändert?
Villach kann zum Role-Model der 15-Minuten-Stadt mit ihren nahen, grünen Wegen werden, für die ich mich in Paris gemeinsam mit meinem Kollegen Carlos Moreno an der Sorbonne engagiere. Sie ist auf dem besten Weg dorthin. Villach lebt – wie auch Wernberg – von ihrer polyzentrischen Viele-Dörfer-Struktur. Wir brauchen nur wieder mehr Leben in den Zentren. Das ist schwierig, wenn Schulen und Märkte an die Randgebiete ausgesiedelt wurden und attraktive, nicht-kommerzielle Orte des Verweilens verschwinden.
Wir erleben gerade gesellschaftlich eine Zeit, in der vieles härter und polarisierter wirkt. Kann ein gut gestalteter Ort Menschen einander näherbringen?
Architektur ist, genau wie die Natur, unsere dritte Haut. Sie geht jeden an. Sie kann schützen, heilen, beruhigen, begeistern, Geschichten erzählen, Erinnerungen schaffen. Menschen treffen sich in angemessen gestalteten „Dritten Orten“. Henri Lefebvre hat uns das „Recht auf die Stadt“ gelehrt – ein Recht, das wir nutzen sollten.
Sie beschäftigen sich intensiv mit nachhaltigem Bauen. Der von Ihnen gegründete und geleitete Architekturpreis „Global Award for Sustainable Architecture“ geht in sein 20-jähriges Jubiläum und wird weltweit gefeiert. Er hat den Architekturdiskurs grundlegend verändert. Sie vertreten den Gedanken, mit dem zu bauen, was lokale Wurzeln hat und bereits da ist. Gleichzeitig wird vielerorts abgerissen. Wird zu viel und zu gedankenlos gebaut?
Die von mir geleitete Doktoratsschule in Paris beschäftigt sich mit einer „Architektur der Kreisläufe“ auf territorialer, gestalterischer und materieller, aber auch auf ökonomischer Ebene. Alles, was schon da ist, muss klug neu genutzt werden: eine Rückkehr zum Charakter eines Ortes, zu Rationalität und Qualität, zum „gut altern können“, beim gleichzeitigen Experimentieren mit dem richtigen Maß an Innovation. Das haben Investoren und Politiker, die zuhören und hinschauen können, inzwischen verstanden.
Sie sind Architektin, Architekturtheoretikerin und Professorin. Mit Ihrem Roman „Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus“ wurde 2018 Ihre Karriere als Schriftstellerin geboren. Das Buch und die vier Nachfolgeromanen wurden zu Bestsellern, Schreiben Ihre zweite berufliche Tätigkeit. Wann haben Sie gemerkt: Ich bin nicht nur Architektin, ich bin auch Schriftstellerin?
Als ich zum Erscheinen der ‚Frau Bauhaus‘ die Schlange von Journalistinnen und Journalisten in meiner Gasse in Venedig stehen sah. Ein kleiner Roman – doch für mich ein großes Wagnis – wurde nicht nur zum meistgelesenen Buch über das Bauhaus aller Zeiten, nein, sämtliche meiner männlichen Bauhaus-Expertenkollegen schrieben ihre Jahrhundertjubiläumsbücher um und behandelten jetzt: die Frauen am Bauhaus! Seither widme ich mich dem Schreiben und habe dafür mein Architekturbüro übergeben. Nach dreißig Jahren hingebungsvoller Arbeit mit meinen Bauherren, Handwerkern, Technikern, Künstlern, Gärtnern kann meine Tochter Caterina das jetzt viel besser. Das Schreiben ist mein neues Leben.
Gerade erschien ihr neues Buch „Venedig“, ein literarisches Porträt der Serenissima. Seit vier Jahrzehnten ist sie für Sie auch Ihr Zuhause, Rückzugsort und Inspirationsquelle. Kann Vendig Sie überhaupt noch überraschen?
Jeden Tag aufs Neue. Venedig ist das Meisterwerk der Inklusion. Lesen wir aus meinem Vorwort, wie diese Menschensammlerin es verstand, alle einst bekannten Kulturen, Religionen und Professionen in friedlichem Miteinander zu vereinen: „Bürgerrecht, Forschungsexzellenz, Toleranz waren ihr Auftrag, Pluralität war ihr Wesen. Sie war anders, gewagte Osmose höchster Künste und Sozialmodelle. Die Stadt der Anderen.“ Über diese anthropologische und kulturelle Dimension hinaus ist sie aber auch das Meisterwerk der Schönheit.
Sie wollen darin bewusst ein Venedig jenseits der bekannten Klischees zeigen. Welches Venedig sehen denn die Millionen an Besucherinnen und Besuchern nicht?
Das Venedig der täglichen Arbeit. Mein Mann und ich arbeiten in Venedig und erleben, wie die Stadt sich ständig neu erfindet. Im Buch nehme ich Sie mit auf meine Wege durch die Stadt und die Lagune. Wir treffen meine Architekten- und Denkmalpflegerkollegen, die Handwerker, die Glasbläser, die Boots- und die Altanabauer, die Gärtner, die Akteure der Biennale und der Re-Biennale, aber auch die der Lagune und des Hafens. Für alle, die das schlichte, engagierte und zutiefst menschliche Leben in der Stadt entdecken wollen, habe ich dieses Buch geschrieben.
„Venedig“
Jana Revedin kennt Venedig seit vier Jahrzehnten. Nach „Die Gärtnerin von Venedig“ widmet sie sich nun dem heutigen Alltag der Lagunenstadt. Sie führt durch versteckte Gassen, an wenig beachtete Ufer und zu Menschen, die das Leben dort prägen. Persönlich und atmosphärisch erzählt, entsteht ein Stadtporträt abseits vertrauter Klischees, das Geschichte, Natur und Gegenwart miteinander verbindet.
„Venedig“ erschien am 1. Oktober im Braumüller-Verlag.
In Ihren Büchern stehen auch immer wieder außergewöhnliche Frauen im Mittelpunkt, deren Geschichten teils eng mit Ihrer eigenen Familie verbunden sind. Was zieht Sie zu diesen Frauen?
Die Protagonistinnen meiner Romane, die allesamt wahre Geschichten sind, finden mich – nicht ich sie. Es ist, als riefen sie mich. Ich gehe dann ihren Wegen nach und entdecke, wie aktuell und wichtig ihre Haltung, ihre Hoffnung, ihr Mut, ihre Ausdauer waren und sind.
Sie haben selbst in einer männlich geprägten Disziplin erfolgreich Karriere gemacht. Mussten Sie härter kämpfen als Ihre männlichen Kollegen?
Sicherlich.
Was würden Sie einer jungen Frau raten, die heute Architektur studiert und eine ähnliche internationale Laufbahn anstrebt?
Es wagen. Und sich Vorbilder suchen, die einen tragen und fördern.
Was ist für Sie Luxus?
Zeit. Die Zeit ist uns geschenkt. Nur die Hast ist teuer.
Worüber können Sie sich richtig ärgern?
Ich ärgere mich eigentlich über wenig. Freudlosigkeit?
Was macht Ihnen Hoffnung?
Dieses Gespräch.
Wenn Sie einmal nicht schreiben, lehren oder über Architektur nachdenken: Was machen Sie dann am liebsten?
Ich gehe in den Garten.