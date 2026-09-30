Köflach strebt Partnerschaft mit Vogelschau-Metropole Sacile an

Jahrelanger Austausch der Schulen fruchtet: Städtepartnerschaft zwischen Köflach und Sacile, der Stadt mit der ältesten Vogel-Schau der Welt, wird konkret.

Es begann mit einer Schulpartnerschaft zwischen Köflach und der Stadt Sacile in Friaul-Julisch Venetien vor 20 Jahren. „Die Gymnasien haben diesen Austausch nie abgebrochen“, schildert Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart. Im vergangenen Jahr kam eine Delegation aus Sacile zum Almabtrieb nach Köflach, heuer im Frühling reiste eine sechsköpfige Gruppe aus Köflach zur Frühlingsvogelmesse nach Italien. In der Köflacher Gemeinderatssitzung vom 29. September bekräftigte Bürgermeister Helmut Linhart: „Wir streben nun eine echte Städtepartnerschaft an.“

Linhart lacht. „Ja, es ist lustig, wir haben die Pferde, Sacile die Vögel – und beide Veranstaltungen laufen ganz ähnlich ab. Beim großen Vogelfest in Sacile, der Sagra dei Osei, die alljährlich am ersten Septemberwochenende stattfindet, gibt es am Vorabend ein großes Volksfest. Das Vogelfest selbst findet dann in der ganzen Stadt verteilt statt.“

© KLZ / Robert Preis Bürgermeister Helmut Linhart

Die Sagra dei Osei ist die älteste ornithologische Ausstellung Europas. Seit 1274 befindet sich dabei die gesamte Stadt im Zeichen der Vögel. Das große Zwitschern und Krächzen herrscht aber auch im Frühling, denn am ersten Sonntag nach Ostern wird die Fiera Primaverile degli Uccelli, die Frühlingsvogelmesse, abgehalten. Auch die hat bereits Tradition, fand sie heuer doch bereits zum 77. Mal statt. Neben den Vögeln werden dabei auch Kleintiere, Nutztiere sowie Pflanzen präsentiert.

1 / 6 Sacile © Dani 7c3

„Von der Städtepartnerschaft mit Sacile erhoffen wir uns einen touristischen, sprachlichen und kulturellen Austausch. Wir besuchen uns gegenseitig, das kann sehr befruchtend sein.“ Linhart erinnert an dieser Stelle an die Städtepartnerschaft von Köflach mit der deutschen Stadt Giengen an der Brenz in Baden-Württemberg. Diese Partnerschaft, die übrigens seit 1962 besteht, geht auf den Heimatdichter Hans Kloepfer zurück, dessen Vorfahren aus Giengen stammten.