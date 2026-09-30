Nach Abriss und Neubau: Spar-Supermarkt in Klagenfurt wiedereröffnet

Sechs Monate lang war der Spar-Supermarkt in Wölfnitz in Klagenfurt geschlossen. Nun wurde der neue Markt von Christopher Wadl wiedereröffnet.

Nach rund sechsmonatiger Bauzeit eröffnet in Wölfnitz ein neuer Spar-Supermarkt. Geführt wird der Markt in der Feldkirchner Straße 380 von Spar-Kaufmann Christopher Wadl, der seit 2022 für die Nahversorgung in Wölfnitz in Klagenfurt verantwortlich ist.

Unter dem Motto „Von do fia di“ setzt der 600 Quadratmeter große Supermarkt auf zahlreiche Produkte heimischer Produzentinnen und Produzenten sowie auf Spezialitäten, die direkt in Kärnten hergestellt werden. Dort erwartet die Kundinnen und Kunden eine große Auswahl an regionalen Spezialitäten. Dazu zählen unter anderem die Schaumrollen der Konditorei Saliterer aus Feldkirchen, das Krappfelder Eis der Familie Pobaschnig aus Kappel am Krappfeld, Fruchtjoghurts aus dem Stift Wernberg, Käsespezialitäten der Radentheiner Kaslab’n sowie Wurstprodukte vom Sonnleitn-Hof der Familie Kogler.

Kärntner Produkte im Angebot

Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche weitere Kärntner Produkte und Spezialitäten, regionale Fleisch- und Wurstwaren aus der Tann in Föderlach, Produkte der Kärntnermilch sowie saisonale Erzeugnisse heimischer Lieferanten. Damit bietet der neue Spar-Supermarkt regionalen Produzentinnen und Produzenten eine attraktive Plattform und bringt gleichzeitig noch mehr Vielfalt aus Kärnten direkt zu den Kundinnen und Kunden.

„Besonders wichtig ist mir der persönliche Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich dafür sorgen, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen und gerne bei uns einkaufen“, sagt Christopher Wadl. Der 34-Jährige stammt aus der Kaufmannsfamilie Wadl aus St. Urban im Bezirk Feldkirchen und ist seit 2016 auch Geschäftsführer des Familienunternehmens. Mit der Übernahme des Spar-Standorts in Wölfnitz gründete er ein eigenständiges Unternehmen, das er als selbstständiger Spar-Kaufmann führt.

© KLZ / Dieter Kulmer Am Dienstag wurde der Markt feierlich eröffnet

Fußballer stürmte zum Supermarktchef

Wadl war über mehrere Jahre als Fußballer für ASKÖ Wölfnitz aktiv und machte sich dort als Stürmer einen Namen. Während seiner aktiven Zeit bei ASKÖ Wölfnitz wurde er zudem als „Amateurspieler der Saison“ ausgezeichnet und führte die Torschützenliste seiner Liga an. Heute steht für Wadl vor allem das Zusammenspiel aus Unternehmertum, regionaler Verbundenheit und persönlichem Kontakt im Mittelpunkt. Gemeinsam mit seinem 14-köpfigen Team sorgt er im neuen Spar-Supermarkt für die tägliche Nahversorgung in Wölfnitz.

„Hier verbinden sich höchste Qualität und Regionalität mit einem modernen Marktauftritt. Damit bleibt Wölfnitz bestens versorgt“, freut sich Andreas Ender, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol. „Ein Geschäft wie dieses ist auch ein Ort der Begegnung, ein Stück Lebensqualität und ein wichtiger Partner für die Bevölkerung und die regionale Wirtschaft“, sagte auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bei der Eröffnung des Markts am Dienstag.