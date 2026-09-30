Mehr Budget, mehr Sicherheit: „Narzissenfest 2027 ist gesichert“

Narzissenfestverein erhält mehr Geld und Unterstützung vom Tourismusverband. Der personelle Umbau mit einer neuen Führungsspitze ab 2027 bleibt aber.

Gute Nachrichten aus dem Ausseerland: „Das Narzissenfest 2027 ist fix gesichert“, bestätigt Obmann Rudi Grill auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Im Juni gab es dazu einen Konflikt mit dem Tourismusverband Ausseerland-Salzkammergut, bei dem das gesamte Team rund um Grill drohte, sein Amt zurückzulegen, sollte es nicht mehr Unterstützung vonseiten des TVB geben (wir berichteten). Die Tourismuskommission gab ihr Ja dazu vergangene Woche, bei der Generalversammlung des Narzissenfestvereins am Dienstagabend wurden die Details verkündet.

Der TVB wird 50.000 Euro statt 40.000 Euro zum Narzissenfest zuschießen. „Wobei wir ausgemacht haben, dass wir die erste Hälfte fix bekommen und die zweite Hälfte je nach Ergebnis.“ Damit sollen gegebenenfalls Verluste abgedeckt werden, sollten durch schlechtes Wetter zu wenig Personen das Fest besuchen. „Wir wollen nichts extra abzapfen, sondern mehr Sicherheit haben, was die Haftung hinsichtlich der Ergebnisse angeht“, erklärt Grill.

Wetter entscheidet über Plus oder Minus

Liegt die Gewinnschwelle doch bei 12.000 zahlenden Besuchern. „Die haben wir in den vergangenen Jahren nicht immer erreicht.“ Denn sobald der Wetterbericht nicht ganz so gut prognostiziere, würden sofort 2000 bis 3000 Besucherinnen und Besucher fehlen. „Wie viele es wirklich sind, erfahren wir aber erst am Sonntagabend, weil wir ja weder einen Vorverkauf haben noch ein abgeschlossenes Festgelände.“

Gleichzeitig gäbe es fixe und große Ausgabenposten wie die Pendelbusse und die Sicherheit, an denen man nicht zu viel rütteln wolle, um vor Ort für ein positives Besuchererlebnis zu sorgen, betont Grill. „Wenn wir an den Bussen sparen, warten die Leute zum Beispiel wieder länger.“

© Jürgen Fuchs Rudolf Grill und der langjährige Narzissenfest-Vizeobmann Siegfried Zink

Grill und Fink gehen 2027

Was wurde sonst noch beschlossen? Der TVB wird den Druck des Festprogramms übernehmen, ebenso die Kosten für die traditionelle ORF-Sendung zum Fest. Auch personell gibt es mehr Hilfe: Beim Marketing an sich, zudem ist eine TVB-Person im Komitee vertreten, „damit der Austausch besser funktioniert“. Dort wird künftig auch ein Vertreter der Korsoteilnehmerinnen und -teilnehmer Platz nehmen.

Apropos Personal: Eine Hoffnung konnte bei der Generalversammlung am Dienstag nicht bestätigt werden. Rudi Grill wird auch mit diesen neuen Voraussetzungen nicht über 2027 hinweg als Obmann weitermachen. „Die Obmannsuche muss weiter vorangetrieben werden“, betont er. „Die Anforderungen, die rechtliche Situation und auch der Aufwand haben einen Grad erreicht, der für mich als hauptberuflicher Unternehmer nebenher nicht mehr zu stemmen ist.“

Strukturelle Veränderungen in Sicht

Jetzt im Oktober werde man sich mit den Bürgermeistern des Ausseerlandes zusammensetzen, um „über etwaige geeignete Personen oder strukturelle Veränderungen“ zu reden. Konkrete Pläne gibt es dazu noch nicht. Mit Grill wird auch der seit rund 14 Jahren als Obmannstellvertreter tätige Siegfried Fink zurücktreten. „Beim übrigen Vorstand kann ich mir gut vorstellen, dass er bleibt“, so Grill. Das entscheide sich aber auch erst, wenn sicher ist, mit wem und in welcher Form die Reise des Narzissenfestes weitergeht.