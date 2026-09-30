Motorradlenkerin bei Sturz über Böschung in Groß St. Florian verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag in Gussendorf, Gemeinde Groß St. Florian. Rotes Kreuz, Notarzt, Feuerwehr, Polizei und First-Responder waren im Einsatz.

Auf einer Gemeindestraße zwischen Bahnhof Gussendorf und der Erzherzog-Johann-Brücke kam am Montagnachmittag gegen 16.48 Uhr eine Frau mit ihrer Vespa von der Straße ab. Sie stürzte aus noch unbekannten Gründen über eine Böschung und landete im Acker.

Die Feuerwehr, Rotes Kreuz, Notarzt, Polizei und First-Responder rückten aus. Die Frau wurde bei dem Vorfall verletzt und nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Südweststeiermark nach Wagna gebracht. Die Feuerwehr sicherte unter der Einsatzleitung von Robert Heinzl die Unfallstelle ab, regelte den Verkehr und barg den beschädigten Motorroller. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.