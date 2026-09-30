Alte Industriehalle soll zum Grazer „Kreativquartier“ werden

Die Vision steht, nun will ÖWG Wohnbau das Projekt auf den Boden bringen: Am ehemaligen Hornig-Areal soll auf 8000 Quadratmetern ein Kreativzentrum entstehen.

Große Neubauten sind in den letzten Jahren im Viertel hinter dem Grazer Hauptbahnhof in die Höhe gewachsen. Mittendrin nach wie vor im Dämmerschlaf: das seit 2022 verwaiste ehemalige Hornig-Firmengelände. Daran anschließend in der Waagner-Biro-Straße 45: eine leerstehende Industriehalle aus den 1950er-Jahren. Wo die Firma F. Eberhardt einst Stahl, Bleche und Rohre lagerte, wurden Dienstagabend Visionen geteilt. ÖWG-Wohnbau, seit 2022 Eigentümerin des Hornig-Areals und der benachbarten Eberhardt-Halle, präsentierte in kleinem Kreis Pläne für ein „Kreativquartier“, das man vor Ort verwirklichen möchte.

Als Veranstaltungsort für den Designmonat diente das Gelände in den letzten Jahren. Das Areal wurde zum Street-Art-Hotspot im Grazer Westen, Skater fanden dort eine neue Heimat, Künstler waren als Zwischennutzer willkommen. Auf die Zwischennutzungen soll nun die tatsächliche Entwicklung des Quartiers folgen. „Wir planen im kommenden Jahr einen Architekturwettbewerb, Büro- und Gewerbeflächen sollen entstehen“, erklärt ÖWG-Vorstandsdirektor Hans Schaffer, was auf den Flächen angedacht ist, die früher von Hornig genutzt wurden. Im Fokus steht aktuell aber die Eberhardt-Halle. „Die Halle ist eine der letzten Reminiszenzen an die Stahlbautradition im Viertel. Wir wollen sie erhalten“, unterstreicht Schaffer.

1 / 5 Über die zukünftige Nutzung wurde in unterschiedlicher Besetzung auch direkt vor Ort in der alten Industriehalle nachgedacht © Kuro.Simon

Neubau ergänzt die alte Halle

Und nicht nur das: Groß sind die Pläne für den Industriebau, die man unter Einbeziehung vieler kreativer Köpfe bisher ausgetüftelt hat. Die umgebaute Halle mit 3000 Quadratmetern und ein Neubau dahinter mit weiteren 5000 Quadratmetern Nutzfläche sollen ein attraktiver Standort für Betriebe der Kreativwirtschaft werden. Büros, Studios, Werkstätten und ein Café sind im Kreativquartier (kurz KQ) angedacht. Agenturen oder Fotografen sind genauso die Zielgruppe wie Handwerker oder Software-Entwickler. „Wir sind daran interessiert, eine optimale Mischung an Gewerken und Talenten hereinzubekommen“, erklärt Eberhard Schrempf. Der ehemalige Geschäftsführer der Creative Industries Styria (CIS) ist als Kurator beim Projekt mit an Bord.

Was früher ein Umschlagplatz für Stahl war, wird künftig zum Umschlagplatz für Ideen, Wissen und Innovation. Es ist spannend, einen Ort, der so viel Tradition hat, in die Zukunft zu führen. — Hans Schaffer , Vorstandsdirektor ÖWG Wohnbau

Eberhardt-Halle behält ihren Industrie-Charakter

Wie das KQ aussehen könnte, verrät ab sofort eine von der Grazer Designagentur Rawty entwickelte Website unter kq-graz.com. Erste Renderings zeigen das Gebäude, in dem in einigen Jahren Architekten, Designer, Fotografen oder Veranstaltungsbesucher ein- und ausgehen sollen. Der Grazer Architekt Gernot Ritter zeichnet für die Entwürfe verantwortlich. „Die Atmosphäre der Halle soll bleiben, wir öffnen sie zur Straße hin, sodass eine Art Vorplatz entsteht“, erklärt er. Modulare Einbauten auf zwei Etagen sind an den Seiten geplant, in der Mitte soll eine große frei bespielbare Fläche entstehen.

Die Finanzierung ist noch offen

„Es wird nicht einfach werden, aber unser Ziel ist es, diese Vision zu verwirklichen“, unterstreicht Schaffer. Ein finanzielles Abenteuer schließt er aus. „Für uns als gemeinnütziges Unternehmen ist klar, dass am Ende der Tage eine schwarze Null herauskommen muss“, so der ÖWG-Chef. Ob man in Zeiten von Budgets, die knapper denn je sind, Förderungen an Land ziehen kann, wird sich zeigen. Vom Standort ist man jedenfalls genauso überzeugt wie von der Idee, für die man jetzt Politik und Öffentlichkeit gewinnen möchte. Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und damit zum größten öffentlichen Verkehrsknoten der Steiermark.

22.500 Beschäftigte in der steirischen Kreativwirtschaft

„Die Hälfte der steirischen Kreativbetriebe sind in Graz zu finden, zwei Drittel sind es, wenn man das Umland dazurechnet“, unterstreicht Schrempf, warum sich die Landeshauptstadt aus seiner Sicht dafür aufdrängt, ein Projekt wie das KQ umzusetzen. Viele Kreative unter einem Dach schaffen nach innen Synergien, nach außen Sichtbarkeit, ist er überzeugt. Welches Potenzial in der Kreativwirtschaft steckt, zeigt eine zuletzt 2024 von der KMU Forschung Austria im Auftrag der CIS durchgeführte Studie. Sie hält fest, dass elf Prozent der steirischen Unternehmen der Kreativwirtschaft zuzurechnen sind. 22.500 Beschäftigte erwirtschafteten 2024 in diesen 8900 Betrieben einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro.