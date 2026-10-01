Sie ist die erste Bürgermeisterin der ältesten Stadt Kärntens
Ursula Heitzer ist seit gestern, 30. September, Bürgermeisterin der Stadt Friesach. Im Interview spricht sie über ihre Pläne, das gewerkschaftliche Denken und ob sie für Andreas Babler oder Gerhard Zeiler stimmen würde.
Sie sind die erste Bürgermeisterin von Friesach. Was löst das in Ihnen aus?
Es ist schon sehr spannend. Ich war sehr lange erste Vizebürgermeisterin und schlussendlich habe ich mich dazu entschlossen, als Spitzenkandidatin zur Wahl anzutreten. Ein Stück weit macht es mich stolz. Aber es gibt auch Respekt vor diesem Amt. Es ist eine große Aufgabe, aber ich freue mich auf die Arbeit.
Wie sehr ist das Amt der Bürgermeisterin anders als das der Vizebürgermeisterin?
Als Bürgermeisterin ist man endverantwortlich und es geht alles noch einmal über den Bürgermeistertisch. Josef Kronlechner war nie krank und hat das Amt pflichtbewusst ausgeübt. Somit musste ich quasi nie komplett übernehmen.
Was möchten Sie als Bürgermeisterin in Friesach umsetzen?
Wir haben einerseits große Projekte begonnen, die wir zum Abschluss bringen möchten, wie den Glasfaserausbau oder den Bau des neuen Feuerwehrrüsthauses. Derzeit befinden wir uns im zweiten Bauabschnitt des 350-Euro-Wohnen-Vorhabens. Wir wollen auch noch zwei weitere Wohnungsprojekte umsetzen. Der Bedarf ist da. Ebenso wollen wir für die ältere Generation das Leben angenehmer gestalten und setzen auf Barrierefreiheit und Pflegenahversorgung.
Die FPÖ hat am Mittwoch auch einen Kandidaten zur Nachwahl gestellt. Wie sehen Sie das?
Das ist natürlich das Recht jeder Fraktion. Alles andere wäre für mich fast nicht nachvollziehbar. In knapp vier Monaten finden die Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen statt, Spitzenkandidaten wurden aufgestellt. Es ist logisch, dass diese auch jetzt zu wählen wären.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien in Friesach?
Ich finde sie hervorragend und konstruktiv. In dieser Periode erfolgen 98 Prozent der Beschlüsse einstimmig. Natürlich wird diskutiert, aber wir treffen passende Entscheidungen. Wir können uns nach dem Wahltag alle weiterhin in den Augen schauen und das ist wichtig.
Soll der mittelalterliche Gedanke in Friesach erhalten bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Das ist unsere DNA. Alles andere würde nicht gehen. Diese Stadt ist einfach einzigartig.
Es gab viele Gerüchte, dass Josef Kronlechner nicht freiwillig zurückgetreten ist oder, dass Sie nicht seine Wunschkandidatin für die Nachfolge waren. Was sagen Sie zu diesen Gerüchten?
Ich halte von Latrinengerüchten gar nichts. Wenn jemand glaubt, der Rücktritt war nicht freiwillig, soll er bei Josef Kronlechner nachfragen. Ich werde nicht die persönlichen Entscheidungen von Josef Kronlechner kommentieren oder rechtfertigen.
Aber was ist mit dem Gerücht, dass Sie nicht seine Wunsch-Nachfolgerin waren?
Mir wurde das nicht mitgeteilt. Wenn es so gewesen wäre, hätte ich das nicht gespürt. Und wie gesagt, das fällt wirklich unter die Kategorie Latrinengerüchte.
Sie haben als Vizebürgermeisterin Friesach seit Jahren mitgestaltet. Was war in Ihrer Amtszeit Ihr größter Fehler?
Was ich leider nicht geschafft habe: Ich konnte die Bibliothek in Friesach nicht erhalten. Wir haben keine passenden Räumlichkeiten und finanziellen Mittel dafür gefunden. Das tut mir sehr leid, weil mir Bücher sehr wichtig sind.
Werden Sie als Bürgermeisterin weiterhin gewerkschaftlich denken?
Ich habe meinen Kollegen mitgeteilt, dass ich immer ein Arbeitnehmervertretungsherz und Gewerkschaftsherz haben werde. Aber im Rathaus werde ich keine Gewerkschaftsarbeit betreiben, das ist klar. Jedoch arbeite ich für und mit Menschen.
Den Vida-Vorsitz haben Sie abgegeben. Wie sieht es aus mit der Arbeit im Krankenhaus?
Ich bin dort nur noch Teilzeit beschäftigt. Bis zur Wahl bekomme ich ein Bild, wie zeitintensiv meine neuen Aufgaben sind und dann werden wir weitersehen.
Zur Person
Ursula Heitzer wurde am 10. April 1967 in Friesach geboren und wuchs in St. Lambrecht auf. In Graz machte sie die Ausbildung zur medizintechnischen Fachkraft. Am 1. April 1987 hat sie in der Radiologie im Krankenhaus in Friesach zu arbeiten begonnen. Vor 30 Jahren wurde sie zur Betriebsrätin. Seit 15 Jahren ist sie Vorsitzende des Betriebsrats.
Seit 2014 ist sie Vizepräsidentin der Arbeiterkammer Kärnten. 2022 wurde sie Vorsitzende der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida.
Heitzer lebt in Friesach, ist verheiratet, hat zwei Söhne und ein Enkelkind. Ihren Ausgleich findet sie im Garten oder auf Reisen.
Vor welchen Herausforderungen steht Friesach?
Die größte Herausforderung ist es, die finanziellen Mittel für wichtige Projekte bereitzustellen, wie etwa die Sanierung des Stadtsaals. Es gibt schon gute Ideen dafür.
Sie sind seit knapp 40 Jahren im Krankenhaus Friesach beschäftigt. Die Allgemeinchirurgie wird 2027 geschlossen. Was sagen Sie dazu?
Es ist bekannt, dass man mit den ursprünglichen Plänen nicht einverstanden war. Meine berufliche Heimat ist das Krankenhaus. Wir haben eine Petition gestartet und intensiv auf allen Ebenen erklärt, dass ein anderer Weg schlauer wäre und wir haben eine Lösung gefunden. Die Bevölkerung braucht die Versorgung in Friesach. Die Standortsicherung ist extrem wichtig.
Wie sind Sie eigentlich in die Politik gekommen?
Josef Kronlechner hat mich 2009 angerufen und mich gefragt, ob ich mich nicht politisch engagieren möchte, obwohl das zuerst nie Thema für mich war.
Wurden Sie sozialdemokratisch erzogen?
Nein. Ich komme aus einer sehr einfachen Familie und hatte sieben Geschwister. Unsere Eltern haben immer versucht, mit den wenigen Mitteln, die sie hatten, uns Bildung zu ermöglichen. Förderungen und Unterstützungen haben uns geholfen. Später habe ich erst gemerkt, dass das Kreisky-Errungenschaften sind. Und in St. Lambrecht war ich Mitglied der Jungen Generation, das hatte aber keine politische Intention. Es war einfach eine Jugendgruppe, bei der ich war.
Haben Sie für die nächste Wahl eine Vorstellung, wie viel Prozent Sie erreichen möchten?
Nein. Ich möchte in den Job gut reinkommen und ein gutes Team für die Bevölkerung aufstellen.
Drei von sieben Regierungsmitgliedern in Kärnten sind Frauen. Wurden Sie auch einmal gefragt?
Ich hatte schon das eine oder andere Angebot, politisch nach Klagenfurt zu wandern, aber das war für mich nie eine Option. Meine politische Heimat ist die Kommunalpolitik.
Aus aktuellem Anlass: Andreas Babler oder Gerhard Zeiler, wer wäre der bessere Obmann der SPÖ?
Dazu gebe ich keinen Kommentar ab. Ich bin fürs Arbeitszimmer und nicht für den Balkon. Leider gibt es diese Diskussion in der Öffentlichkeit. Das bespricht man in einem Gremium und nicht in den Medien.