Sie ist die erste Bürgermeisterin der ältesten Stadt Kärntens

Sie sind die erste Bürgermeisterin von Friesach. Was löst das in Ihnen aus? Es ist schon sehr spannend. Ich war sehr lange erste Vizebürgermeisterin und schlussendlich habe ich mich dazu entschlossen, als Spitzenkandidatin zur Wahl anzutreten. Ein Stück weit macht es mich stolz. Aber es gibt auch Respekt vor diesem Amt. Es ist eine große Aufgabe, aber ich freue mich auf die Arbeit.

Wie sehr ist das Amt der Bürgermeisterin anders als das der Vizebürgermeisterin? Als Bürgermeisterin ist man endverantwortlich und es geht alles noch einmal über den Bürgermeistertisch. Josef Kronlechner war nie krank und hat das Amt pflichtbewusst ausgeübt. Somit musste ich quasi nie komplett übernehmen.

Was möchten Sie als Bürgermeisterin in Friesach umsetzen? Wir haben einerseits große Projekte begonnen, die wir zum Abschluss bringen möchten, wie den Glasfaserausbau oder den Bau des neuen Feuerwehrrüsthauses. Derzeit befinden wir uns im zweiten Bauabschnitt des 350-Euro-Wohnen-Vorhabens. Wir wollen auch noch zwei weitere Wohnungsprojekte umsetzen. Der Bedarf ist da. Ebenso wollen wir für die ältere Generation das Leben angenehmer gestalten und setzen auf Barrierefreiheit und Pflegenahversorgung.

Die FPÖ hat am Mittwoch auch einen Kandidaten zur Nachwahl gestellt. Wie sehen Sie das? Das ist natürlich das Recht jeder Fraktion. Alles andere wäre für mich fast nicht nachvollziehbar. In knapp vier Monaten finden die Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen statt, Spitzenkandidaten wurden aufgestellt. Es ist logisch, dass diese auch jetzt zu wählen wären.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien in Friesach? Ich finde sie hervorragend und konstruktiv. In dieser Periode erfolgen 98 Prozent der Beschlüsse einstimmig. Natürlich wird diskutiert, aber wir treffen passende Entscheidungen. Wir können uns nach dem Wahltag alle weiterhin in den Augen schauen und das ist wichtig.