Die Vancouver Canucks starten erfolgreich in die neue NHL-Saison. Dabei gab Marco Rossis Team den sicher geglaubten Sieg gegen die Edmonton Oilers beinahe noch aus der Hand.

Marco Rossi startet mit einem persönlichen Erfolgserlebnis in die neue NHL-Saison. Beim 6:5-Overtime-Sieg seiner Vancouver Canucks gegen die Edmonton Oilers erzielt der 25-jährige Vorarlberger das zwischenzeitliche 2:1. Die perfekte Vorarbeit kam vom Schweden Liam Öhgren, der Rossi mit einem langen Pass aus der Drehung auf die Reise schickte.

Vor allem im letzten Drittel lieferten sich die beiden kanadischen Teams einen richtigen Schlagabtausch. Nachdem die Canucks durch Treffer von Jonathan Lekkerimäki (42.), Max Sasson (43.) und Elias Pettersson (46./PP) auf 5:2 davongezogen waren und bereits wie die sicheren Sieger aussahen, schlugen die Oilers binnen 24 Sekunden durch Vasily Podkolzin (49.) und Evan Bouchard (50.) zurück. Für den Verteidiger flogen nach seinem Hattrick - er erzielte bereits das 1:1 und das 2:2 - dutzende Kappen auf das Eis.

Oilers-Ausgleich kurz vor Schluss

Edmonton drückte in weiterer Folge angeführt von ihren Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl auf den Ausgleich – mit Erfolg. Podkolzin gelang nach einer diskussionswürdigen Strafe gegen Linus Karlsson in der letzten Minute in Überzahl der Ausgleich. In der Overtime verhinderte Oilers-Goalie Tristan Jarry zunächst, dass Rossi nach einem Querpass ins leere Tor einschieben konnte, wenige Momente später entschied jedoch Paul Cotter, der bereits das 1:0 in Unterzahl besorgt hatte, das Spiel für die Canucks.

Rossi stand insgesamt 15:01 Minuten am Eis, gab einen Torschuss ab und gewann 33,3 Prozent seiner Bullys. In der Nacht auf Freitag (04.00 Uhr) kommt es gleich zum nächsten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, dann allerdings in Vancouver. Marco Kasper startet in der Nacht auf Samstag (00.30 Uhr) mit seinen Detroit Red Wings gegen die New York Rangers in die neue Saison.