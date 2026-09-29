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Mamdani kündigt Maßnahmen gegen Antisemitismus an

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat angesichts der hohen Zahl antisemitischer Übergriffe in der US-Metropole neue Gegenmaßnahmen angekündigt. "Die Zahlen sind eindeutig: Jüdische New Yorker machen nur zwölf Prozent der Stadtbevölkerung aus, sind aber Opfer von etwa der Hälfte aller gemeldeten Hassverbrechen", schrieb Mamdani in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Im Jänner 2026 lag die Zahl antisemitischer Hassverbrechen 182 Prozent höher als im Jänner 2025.

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 06: New York City Mayor Zohran Mamdani attends a news conference at the headquarters of the NYPD on January 06, 2026 in New York City. Mamdani, who was joined by New York Gov. Kathy Hochul and Police Commissioner Jessica Tisch, discussed crime statistics and safety, including a historic drop in shootings in New York City last year. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
© APA/AFP/GETTY
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 06: New York City Mayor Zohran Mamdani attends a news conference at the headquarters of the NYPD on January 06, 2026 in New York City. Mamdani, who was joined by New York Gov. Kathy Hochul and Police Commissioner Jessica Tisch, discussed crime statistics and safety, including a historic drop in shootings in New York City last year. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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