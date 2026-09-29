Mamdani kündigt Maßnahmen gegen Antisemitismus an

New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat angesichts der hohen Zahl antisemitischer Übergriffe in der US-Metropole neue Gegenmaßnahmen angekündigt. "Die Zahlen sind eindeutig: Jüdische New Yorker machen nur zwölf Prozent der Stadtbevölkerung aus, sind aber Opfer von etwa der Hälfte aller gemeldeten Hassverbrechen", schrieb Mamdani in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Im Jänner 2026 lag die Zahl antisemitischer Hassverbrechen 182 Prozent höher als im Jänner 2025.