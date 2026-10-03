Bosnien wählt: Beim Fußball findet das gespaltene Land zusammen

In Bosnien-Herzegowina wird am Sonntag gewählt, 30 Jahre nach Kriegsende ist das Land aber immer noch zerrissen. Das zeigt sich besonders in den Fußballstadien. Das Nationalteam hat aber vorgeführt: Es geht auch gemeinsam.

Bosnien und Herzegowina schaffte es bei der Weltmeisterschaft 2026 bis ins Sechzehntelfinale (Runde der letzten 32). Die Mannschaft besteht aus Bosniaken, Kroaten und Serben

Ausgerechnet Esmir Bajraktarević. Als der 21-Jährige den entscheidenden Elfmeter trifft, ist es im Stadion in Zenica fast Mitternacht. Kaum jemand rechnet damit, dass Bosnien-Herzegowina am 31. März den vierfachen Weltmeister Italien besiegt und sich für die Fußball-WM qualifiziert. Doch der Underdog gewinnt – und im ganzen Land freuen sich die Menschen. Direkt nach seinem Tor läuft Bajraktarević im Stadion zu den Fans, zieht sich das Trikot aus, hält es in die Luft und zeigt allen seinen Namen. Dieser wird für immer mit dem „Wunder von Zenica“ verbunden sein. Der Name Bajraktarević steht aber auch für ein anderes Ereignis: den Genozid von Srebrenica.

© Wabl Verehrter Kriegsverbrecher: Ein Graffiti von Ratko Mladić in Banja Luka

Mladić-Verherrlichung in der Fan-Kurve

„Meine Eltern haben in Srebrenica viele Verwandte verloren. Ich werde Srebrenica niemals vergessen“, sagte Bajraktarević dem US-Sportportal „The Blazing Musket“. Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Soldaten im Ort Srebrenica mehr als 8.000 muslimische Männer und Burschen. Darunter zwei Onkel und einen Großvater des Fußballers. Bajraktarevićs Eltern flohen aus Srebrenica und wanderten in die USA aus.

Im serbischen Landesteil Republika Srpska wird das Trauma der Familie jedoch verhöhnt. Bei Spielen von Borac Banja Luka machen sich Fans mit der Hassparole „Nož, žica, Srebrenica“, auf Deutsch: Messer, Draht, Srebrenica, über den Genozid lustig. Am Stadion prangt ein Graffiti mit dem Gesicht von Ratko Mladić. Als der Kriegsverbrecher im August stirbt, legen die Hardcore-Fans einen Kranz davor mit der Aufschrift: „Ein letzter Gruß an den General.“

Aljoša Preradović ist Mitglied der „Lešinari“, das ist Serbisch für Geier, und so nennen sich die Ultras von Borac Banja Luka. „Für die meisten Serben wird Mladić immer ein Held sein. Wenn man die Serben fragt, was in Srebrenica passiert ist, werden viele sagen, dass es nicht so war, wie behauptet wird. Außerdem hat das UN-Kriegsverbrechertribunal die Serben am härtesten bestraft“, erzählt der 36-Jährige im Gespräch in der Nähe des Stadions.

© Wabl Bei Spielen von Borac Banja Luka machen sich Fans mit der Hassparole „Nož, žica, Srebrenica“, auf Deutsch: Messer, Draht, Srebrenica, über den Genozid lustig.

Hasssprache auf allen Seiten

Die Republika Srpska ist neben der bosniakisch-kroatischen Föderation eine von zwei Entitäten Bosniens. Die Relativierung des Genozids ist hier weit verbreitet. Führende serbische Politiker spielen regelmäßig mit dem Szenario einer Abspaltung des Landesteils. Tanja Topić arbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Banja Luka und verfolgt seit Jahrzehnten die Politik im Land. „Der Krieg wurde vor 30 Jahren beendet. Aber wir sind täglich einem verbalen Krieg ausgesetzt. Die kroatischen, serbischen und bosniakischen Nationalisten verwenden die gleiche Hasssprache“, erklärt die Politikwissenschaftlerin. Über die Genozid-Verharmlosung sagt sie: „Wenn Serben und Kroaten über den Krieg sprechen, kommt häufig ein Aber. Sie erkennen zwar an, dass sie Verbrechen begangen haben. Aber es folgt sofort die Rechtfertigung dazu.“ Das gelte aber für alle drei Kriegsparteien, sagt Topić. „Die bosniakische Seite argumentiert oft, dass sie Opfer gewesen ist. Und als Opfer konnte sie keine Verbrechen begehen.“

Versöhnung scheint in diesem Klima kaum möglich. Als sich Bosnien für die WM 2026 qualifiziert, ist das jedoch anders. Die Mannschaft besteht aus Bosniaken, Kroaten und Serben, sie hat Fans im ganzen Land. Viele Spieler wurden zudem im Ausland geboren. Mit Sergej Barbarez, der aus einer gemischten Ehe stammt, hat die Mannschaft einen Trainer. Eine Seltenheit in Bosnien, das gemäß Verfassung drei Präsidenten hat. Einen für jede Ethnie. Aber nicht nur im serbischen Landesteil wird der Staat Bosnien infrage gestellt. Auch in der Herzegowina, wo viele Kroaten leben, ist das der Fall.

© Wabl Tanja Topić arbeitet für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Banja Luka und verfolgt seit Jahrzehnten die Politik im Land. „Der Krieg wurde vor 30 Jahren beendet. Aber wir sind täglich einem verbalen Krieg ausgesetzt.“

Ein Stadion als Kriegsschauplatz

„Willkommen in Mostar“, beginnt Ševko Jakirović seine Tour. Der 50-Jährige ist Stadtführer und Mitglied der „Red Army“, der Hardcore-Fans des FK Velež Mostar. Seit dem Krieg ist Mostar de facto zweigeteilt. Im Westen leben viele Kroaten, im Osten vorwiegend Bosniaken. Vieles gibt es zweimal: Verwaltung, Schulen und Fußballvereine. Der multiethnische Klub Velež wurde im Krieg aus seinem Stadion geworfen, da es im kroatischen Teil lag. Übernommen hat es Zrinjski Mostar – der Klub der Kroaten in der Stadt. „Die muslimische Bevölkerung wurde in das Stadion getrieben. Vor allem Männer wurden im Stadion versammelt und von dort in Lager geschickt, wo sie gefoltert und getötet wurden“, erzählt Jakirović. Rufen die Zrinjski-Ultras im Stadion „Fick Bosnien, Kroatien mein Heimatland“, schwenken die Velež-Fans Bosnien-Fahnen als Antwort. Wie in der Republika Srpska spielen auch in diesem Teil des Landes kroatische Nationalisten mit dem Szenario einer Abspaltung. Als hätte der Krieg nie aufgehört, wird der Konflikt im Stadion für 90 Minuten sichtbar.

1 / 2 Ševko Jakirović, Mitglied der „Red Army“, der Hardcore-Fans des FK Velež Mostar © Wabl

Gemeinsame WM-Feier

Semir Zilić kennt diese Stimmung. Der 38-Jährige ist Fan des FK Sarajevo. Der Verein aus der Hauptstadt hat viele bosniakische Fans. Spielt der Klub gegen Zrinjski Mostar oder Borac Banja Luka, ist die Stimmung besonders aufgeheizt. Wenn die serbischen Fans mit dem Ruf „Messer, Draht, Srebrenica“ provozieren, antworten die Ultras von Sarajevo mitunter mit „Tötet die Serben“-Rufen. Dass es auch anders geht, hat Zilić bei der Nationalmannschaft gesehen. „Ich habe viele serbische Freunde aus Ost-Sarajevo, die auch Fans der bosnischen Nationalmannschaft sind“, erzählt er auf einer Bank neben dem Olympiastadion in Sarajevo und fügt an: „Ich habe auch kroatische Freunde aus Mostar, und wir haben uns gemeinsam das bosnische Team bei der WM angeschaut. Die freuen sich über den Erfolg.“

Zilić wünscht sich endlich ein friedliches Zusammenleben. „Als Jugendlicher habe ich in der Zeitung gelesen, dass eine neue Autobahn gebaut werden soll. Ich habe über serbische Politiker gelesen, die den serbischen Landesteil abspalten wollen. Ich habe über neue Straßenbahnen und Jobs gelesen, die kommen sollen“, sagt der 38-Jährige. Nichts davon sei jedoch passiert. „Ich will nicht, dass meine Kinder in 25 Jahren immer noch dieselben Meldungen lesen.“ Zilić ist überzeugt, dass die Menschen gemeinsam etwas erreichen wollen. Die Politik stünde diesem Ziel aber im Weg: „Die Menschen im Land wollen Dinge verbessern. Sie wollen nicht darüber reden, ob sich die Republika Srpska abspaltet. Es sind vor allem nationalistische Politiker, die den Konflikt hochkochen.“ In einem Wahljahr sei die Stimmung besonders aufgeheizt.

© Wabl Semir Zilić, Fan des FK Sarajevo: „Es sind vor allem nationalistische Politiker, die den Konflikt hochkochen.“

Am Sonntag sind Parlamentswahlen in Bosnien-Herzegowina. Herausforderungen gibt es genug: Das Land ist zwar seit 2022 EU-Beitrittskandidat, im Vergleich zu anderen Westbalkan-Staaten liegt es bei Reformen aber weit zurück. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 30 Prozent. Seit dem Kriegsende hat eine Million Menschen das Land verlassen.

Wie es gemeinsam geht, hat die Nationalmannschaft gezeigt. Kapitän Edin Džeko erlebte als Bub den Krieg. Er schrieb nach der WM-Qualifikation einen Brief an die Kinder von Bosnien: „Ich spiele für alle Kulturen und Religionen, die unser Land so schön machen, auch wenn manche Menschen versuchen, uns auseinanderzureißen. Liebe Kinder von Bosnien-Herzegowina: Nichts ist unmöglich. Euch gehört die Welt!“