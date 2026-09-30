60 Firmen tauschten sich beim ersten „AMS-Businessdialog“ zum Arbeitsmarkt von morgen aus. Kärnten droht viele Menschen im erwerbsfähigen Alter zu verlieren.

Vertreter von 60 Kärntner Unternehmen waren kürzlich zu Gast in einem Haus, das wie kaum ein anderes in Kärnten für unternehmerischen Erfolg steht: Die PMS-Gruppe und ihr geschäftsführender Gesellschafter Franz Grünwald praktizieren Fortschritt in ungewöhnlich hoher Schlagzahl. Davon zeugt der Rundgang durch die 2019 errichtete Schaltanlagenfertigung. „Wir schaffen es, durch automatisierte Prozesse und unsere Mitarbeiter Themenfelder zu bearbeiten, die andere nicht beherrschen“, so Grünwald. Immer wieder die Prozesse im Unternehmen zu durchleuchten, zu erneuern und zu verbessern, lautet das Credo des Hausherrn.

In diesem Rahmen hatten AMS-Chef Peter Wedenig und Carmen Durchschlag, die Leiterin des Service für Unternehmen Kärnten, zum ersten „AMS Businessdialog Arbeitsmarkt Süd“ geladen. Kein Wohlfühltermin, sondern ein halber Arbeitstag, an dem Lösungen für die Herausforderungen des Arbeitsmarkts gesucht wurden.

„Mit Herzblut Talente entwickeln“

Der zentrale Denkanstoß kam von Grünwald: „Wir dürfen nicht mittelmäßig, sondern müssen die Besten sein“, gewährte der Hausherr Einblick in seine Welt. „Ich will derjenige sein, der im Zug der Veränderung vorne sitzt.“ Vorreiter sind die Elektrotechnik-Profis aus dem Lavanttal auch bei Aus- und Weiterbildung, aktuell werden 55 Lehrlinge ausgebildet: „Wir versuchen, mit Herzblut die Talente der Zukunft zu entwickeln“, nennt das Grünwald. Er traf selbst ins Herz vieler Unternehmer, als er ein Umdenken einmahnte: „Wir hätten genug Fachkräfte, haben aber ein System, in dem Jugendliche von ihren Eltern zu Matura und Studium überredet werden.“

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AMS-Österreich-Chef Johannes Kopf nahm die Steilvorlage Grünwalds gekonnt auf: „Die ideale Facharbeiterin von morgen hat eine Matura und eine Lehre. Die Lehre nach der Matura ist die Facharbeiterausbildung der Zukunft.“

Imageproblem der „Lehre nach der Matura“

Die aber habe ein Imageproblem. Weil Lehre nach der Matura ziemlich angestaubt klingt. „Vielleicht muss das anders heißen“, warf Kopf in den Raum. Er warnte eindringlich davor, das Thema Demografie nicht ernst zu nehmen, weil seit Jahrzehnten vor Überalterung und demografischem Wandel gewarnt werde. Sondereffekte wie die EU-Ostöffnung hätten Österreich zwar etwas mehr Zeit verschafft. „Nun aber sagen die Prognosen der Statistik Austria dramatische Entwicklungen voraus, obwohl eine jährliche Nettozuwanderung von 30.000 angenommen wird“, so Kopf. Der Rückgang der Personen im erwerbsfähigen Alter werde Kärnten mit 17 Prozent stärker treffen als jedes andere Bundesland.“ Der Rückgang der Erwerbspersonen wäre mit 13 Prozent enorm. „Das ist gefährlich. Wir müssen alle möglichen Potenziale nutzen, damit die Prognose nicht eintritt.“

Lexikon Der Begriff Personen im erwerbsfähigen Alter umfasst die theoretische Basis aller Menschen in einem bestimmten Alterssegment, während Erwerbspersonen nur diejenigen zählen, die tatsächlich aktiv am Berufsleben teilnehmen oder dies versuchen.

Michael Velmeden, der Obmann der Sparte Industrie in der Kärntner Wirtschaftskammer und CEO von cms Electronics, will Kärntner zurückholen, die außerhalb des Landes studiert haben. „Und wir müssen attraktiver für Zugereiste werden.“ Die schöne Natur reiche freilich nicht, es brauche auch entsprechende Lebensräume und eine offene Gesellschaft, um Fachkräfte ins Land zu bekommen.

AMS-Kärnten-Chef Wedenig sieht es pragmatisch: Mehr öffentliche Präsenz der Unternehmen mache den Kärntner Jobmarkt sichtbarer, das trage dazu bei, dass Menschen nach Kärnten kommen. Dazu sollten Veranstaltungen wie dieser erste „AMS-Businessdialog“ beitragen. Ein zweiter ist für 2027 bereits angekündigt.