Insolvente Domäne Lilienberg abverkauft Weine

Das kürzlich in Konkurs gegangene Weingut von Mirjam Orasch in Tainach wirbt jetzt auf seiner Webseite für eine Weinaktion: „Auf alle Weine -50%“.

Der Winzerbetrieb „Domäne Lilienberg“ samt Nobelrestaurant „Das Lilienberg“ fand jüngst ein unrühmliches Ende: Über die Domäne Lilienberg Weinbau GmbH wurde am 15. September 2026 am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren mit Verbindlichkeiten von mindestens vier Millionen Euro eröffnet.

Auf rund 20 Hektar Fläche verteilt auf mehrere Riede produzierte Kellermeisterin Mirjam Orasch, die Ehefrau von Lilihil-Chef Franz Peter Orasch, in Tainach Weinsorten wie Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Chardonnay, Riesling und Roter Traminer.

© Helmuth Weichselbraun Mirjam Orasch

Nun ist großer Abverkauf – alle Weine zum halben Preis. Gültig nur bei Ab-Hof-Abholung von 8 bis 16.30 Uhr. Um Voranmeldung unter 0664 166 04 10 bei Herrn Franz Zunder wird gebeten.

Was passiert mit den Trauben von heuer? „Der Geschäftsführer hat mir versichert, dass die Lese bereits abgeschlossen ist“, teilte Masseverwalter Gernot Murko mit. Mehr wurde zuletzt nicht bekannt. Der Orasch’sche Weinbau beschränkt sich übrigens nicht auf Südkärnten, sondern erstreckt sich bis ins südsteirische Gamlitz.