Neue Gemeinderäte für Gleisdorf und Weiz

Bei den vergangenen Gemeinderatssitzungen in Gleisdorf und Weiz wurden neue Gemeinderäte für ÖVP und FPÖ angelobt.

Die neuen Gleisdorfer Gemeinderäte Michael Struggl (ÖVP), Jakob Schaller (ÖVP) und Sandra Eichelberger (FPÖ) mit Bürgermeister Christoph Stark (links), Vizebürgermeisterin Katharina Schellnegger (2.v.l.) und Vizebürgermeister Harald Lembacher (r.)

Gleisdorf hat drei neue Gemeinderäte. Bei der vergangenen Sitzung am Montag wurden sie von Bürgermeister Christoph Stark feierlich angelobt. Neu bei der ÖVP sind Jakob Schaller und Michael Struggl.

Schaller ist 29 Jahre alt, kommt aus Ungerdorf und ist als Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe in Feldbach tätig. Er ersetzt Julius Braunstein und übernimmt auch dessen Obmannschaft im Ausschuss für Jugend, Sport, Vereine und Freizeit.

Michael Struggl ist 56 Jahre alt und Sicherheitsbeauftragter bei der Polizeiinspektion Gleisdorf. Er rückt für die ausgeschiedene ÖVP-Gemeinderätin Karin Fritz nach.

Neu bei der FPÖ Gleisdorf ist Sandra Eichelberger. Die 36-Jährige ist Medien- und Grafikdesignerin und wohnt seit zwei Jahren in Gleisdorf, sie rückt für den ausgeschiedenen Gemeinderat Gilbert Kühn nach.

© ÖVP Stadt Weiz Erwin Stückler (r.) mit seiner Vorgängerin Anna Hartl und dem ÖVP-Fraktionsvorsitzenden Stephan Engelhart

Auch in Weiz wurde bei der Sitzung am Montag ein neuer Gemeinderat angelobt: Erwin Stückler von der ÖVP. Er folgte Anna Hartl, die aus beruflichen Gründen ihr Mandat zurückgelegt hatte. „Ich möchte meiner Heimatstadt etwas zurückgeben und meinen Beitrag leisten, damit sich Weiz für alle Generationen lebenswert, kraftvoll und sinnstiftend entwickelt“, so Stückler.