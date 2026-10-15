Reichenauer Kebap-Mann möchte „kein Millionär werden“

Ali Bastürk öffnete vor Kurzem „Ali‘s Imbiss“ in der Ebene Reichenau 97. Nun zieht er eine erste Bilanz – diese sieht durchaus positiv aus.

Der Duft von Kebap weht seit einiger Zeit durch die Ebene Reichenau. Ali Bastürk entschloss sich, seine Heimatgemeinde mit orientalischen Spezialitäten zu verwöhnen. Deswegen eröffnete er „Ali‘s Imbiss“ in der Ebene Reichenau 97.

Das Speisenangebot lässt kaum Wünsche offen und reicht vom traditionellen Kebap über knusprige Pizza bis hin zu frisch gerolltem Dürüm. Kaffee gibt es bei Bastürk obendrein. Acht Sitzplätze stehen zur Verfügung. „Ich bin aber ein Imbiss, Leute kaufen hauptsächlich zum Mitnehmen ein“, meint Bastürk. Besonders Schüler würden sich gerne einen Kebap bei ihm holen. „Ältere Leute kommen gerne zum Plaudern vorbei.“

Momentan arbeitet der Reichenauer noch alleine und kümmert sich um sämtliche Belange. Nach den ersten drei Monaten bilanziert er lächelnd: „Es geht, ich will ja kein Millionär werden.“