Im Oktober stehen drei Neueröffnungen im Atrio bevor

Im Atrio steht Ende Oktober ein größerer Mieterwechsel an. Drei frei gewordene Geschäftsflächen werden mit neuen Marken besetzt.

Kurz bevor das Weihnachtsgeschäft Fahrt aufnimmt, gibt es gute Nachrichten für die Kundinnen und Kunden des Villacher Einkaufszentrums Atrio. Ende Oktober stehen gleich drei Neueröffnungen an. Center-Manager Oliver Steiner bestätigt, dass „sehen!wutscher“, „McShark“ und „Iuman Intimissimi Uomo“ noch Ende Oktober aufsperren sollen.

Nahtlos geht es in der ehemaligen Fläche des Brillenuniversums. Das Familienunternehmen Plessin, das nach 19 Jahren den Standort im Atrio aufgegeben hat, möchte zukünftig die Kräfte in der Innenstadt bündeln. Die frei gewordene Fläche übernimmt ab Ende Oktober „sehen!wutscher“. Für das 1966 gegründete Familienunternehmen ist Villach kein neuer Standort. Seit April 2021 betreibt der Optiker eine Filiale im Neukauf Villach. Österreichweit kommt „sehen!wutscher“ auf mehr als 125 Standorte und über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

© KK/Atrio Tilly Oliver Steiner ist seit Mai 2026 Center Manager und kann sich über zahlreiche Neueröffnungen freuen

Schon länger werden Mitarbeitende gesucht

Auch „McShark“ erweitert sein Filialnetz nach Villach. Der auf Apple-Produkte, Zubehör sowie Reparatur und Beratung spezialisierte Händler zieht in das frühere Geschäft von Tom Tailor Denim, das von 2013 bis zum heurigen Mai Herrenmode verkauft hat. Schon länger hat sich eine Eröffnung angekündigt, in Form von Stellenausschreibungen für den Villacher Standort. Bislang ist „McShark“ in Kärnten in den City Arkaden in Klagenfurt vertreten.

Die dritte Neueröffnung folgt im Erdgeschoss auf „Kneipp“. Nach vier Jahren verabschiedete sich das Fachgeschäft für Bade- und Körperpflegeprodukte Ende August aus dem Atrio. Dort soll schon bald „Iuman Intimissimi Uomo“ einziehen. Die Herrenlinie von Intimissimi gehört zur italienischen Oniverse-Gruppe und führt unter anderem Unterwäsche, Nachtwäsche, Socken und Freizeitbekleidung. Offen bleibt weiterhin die Pächtersuche für die ehemalige Adler-Flächen.