Gericht verurteilt Google, negative Online-Bewertung zu löschen

Eine Mutter hinterließ nach der Behandlung ihres Babys eine Bewertung einer Kinderärztin, die über das zulässige Maß hinausging. Grazer Anwalt erkämpfte die Löschung.

Das Oberlandesgericht Wien hat vor einigen Tagen eine bemerkenswerte Entscheidung mit weitreichenden Auswirkungen getroffen: Das Gericht hat eine gegen Google gerichtete Entscheidung des Landesgerichts Wiener Neustadt bestätigt, die Berufung des Plattformbetreibers blieb erfolglos. Im Mittelpunkt des Verfahrens stand eine öffentlich abrufbare Online-Bewertung über eine niederösterreichische Kinderärztin, vertreten durch den Grazer Anwalt Markus Passer. In der Bewertung wurde ihr sinngemäß vorgeworfen, es sei ihr „egal, wenn ein ein Monat altes Baby vor Schmerzen schreit“ und sie sei am Telefon „respektlos abgewimmelt“ worden.

Nach Ansicht des Gerichts ging dieser „massive Vorwurf“ deutlich über zulässige Kritik hinaus. Die Bewertung habe die Ärztin nicht bloß fachlich kritisiert, sondern sie in ihrer beruflichen und persönlichen Integrität schwer getroffen. Der Vorwurf stelle sie als empathielos, unmenschlich und mit ihrem ärztlichen Berufsethos unvereinbar dar.

Entscheidung mit großer Bedeutung

Das Gericht bestätigte daher eine Entschädigung von 2.000 Euro sowie die Verpflichtung zur Löschung der beanstandeten Bewertung. Das scheint wenig, hat aber große Auswirkungen, denn das Oberlandesgericht stellt damit klar: Auch große Online-Plattformen können sich bei schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen nicht ohne Weiteres darauf berufen, ihren Sitz im Ausland zu haben.

© Passer/Jutta Walker Markus Passer

Passer hat bereits vor drei Jahren ein ähnliches Verfahren erfolgreich geführt: Auch damals berief sich Google auf den Firmensitz in Irland, es gelte irisches Recht und der Gerichtsstandort Dublin. Zwar gilt im Internet grundsätzlich das sogenannte Herkunftslandprinzip: Nach Ansicht des Oberlandesgerichts gilt dieses Prinzip aber „nicht unbeschränkt“. Wenn eine Veröffentlichung die Ehre, Würde und den beruflichen Ruf einer Person besonders schwer verletzt, können österreichische Gerichte österreichisches Recht anwenden. Genau das war hier der Fall.

Schutz vor Rufschädigung auf Bewertungsplattformen

Die Entscheidung ist ein deutliches Signal für den Schutz vor rufschädigenden Online-Bewertungen. Plattformbetreiber können Bewertungen nicht allein deshalb stehen lassen, weil sie von Nutzerinnen oder Nutzern stammen. Das Gericht stellte außerdem klar, dass der Betreiber der Bewertungsplattform im konkreten Zusammenhang nicht bloß als rein technische Speicherstelle auftritt. Wer eine öffentlich zugängliche Bewertungsumgebung bereitstellt, strukturiert und verbreitet, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Verantwortung für rechtsverletzende Inhalte tragen.

Das ist ein Signal: Wenigstens in Österreich kann man sich wehren. Wir sind in Österreich und in der EU. — Markus Passer , Rechtsanwalt

„Im ersten Fall wurde die Bewertung nach zweieinhalb Jahren gelöscht“, gibt sich Anwalt Passer keinen Illusionen hin – und das obwohl die Bewertung damals sogar auf einer Verwechslung beruhte. Mit dem Urteil in der Tasche könnte man Google nun aber auffordern, die Strafe zu zahlen und den Eintrag zu löschen. „Und man könnte damit Exekution führen, aber darauf werden sie es nicht ankommen lassen.“ An der Firmenpolitik, fürchtet er, ändere so ein Urteil kaum etwas. „Manchmal löschen sie solche Bewertungen, meist aber nicht.“

So eine Bewertung steht drinnen, und für die Löschung braucht es dann zweieinhalb Jahre. Das ist ja ein Wahnsinn. — Markus Passer , Rechtsanwalt

Den Geschädigten bleibt immer das Prozessrisiko, wenn sie gegen rechtsverletzende Inhalte vorgehen wollen. 15.000 Euro kämen da rasch zusammen, erklärt Passer. Vorfiltern mit KI könne andererseits für Google ja nicht so schwierig sein. Passer sieht jedenfalls den Gesetzgeber gefordert, für mehr Schutz Betroffener zu sorgen.