Drogen an der Schule: „Es geht ums Hinschauen“

Was passiert, wenn Drogen mitten in der Schulgemeinschaft auftauchen? Eine Informationsveranstaltung für Lehrpersonal vermittelt Wissen für herausfordernde Szenarien.

„Schule soll so sicher wie möglich sein“, sagt Günter Polt, Landesschularzt des Landes Steiermark. Ein Teil dieser Sicherheit betrifft den Umgang mit verbotenen Substanzen bzw. Suchtmitteln. Diese können auch von Schülerinnen und Schülern konsumiert werden. Wie mit einem solchen Konsum von Seiten des Lehrpersonals und Schulen laut Suchtmittelgesetz (SMG) umgegangen werden soll, wird in speziellen Informationsveranstaltungen vermittelt – von Polt selbst und von Fachleuten für Suchtprävention bzw. Suchtfragen. Über 50 solcher Termine wurden in der gesamten Steiermark schon durchgeführt. Das Interesse des Lehrpersonals ist groß, denn „es gibt kaum eine Schule, an der Drogen kein Thema sind“, sagt Polt.

Im Mittelpunkt des Umgangs mit Suchtmitteln steht der Paragraph 13 des Suchtmittelgesetzes. Dieser verpflichtet die Schulleitung dazu, Schülerinnen und Schülern, die Drogen missbrauchen, Hilfe anzubieten. Und das, ohne dass es zu einer Strafe kommt. „Das zieht keine Anzeige nach sich, wie etwa im Straßenverkehr“, erklärt Polt. Doch worum geht es dann? Besteht ein begründeter Verdacht, dass ein Schüler, eine Schülerin illegale Substanzen konsumiert, dann kommt der Paragraph 13 SMG zum Einsatz – davon müssen die betroffenen Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte informiert werden. Geregelt sind von diesem ausschließlich illegale Drogen, wie Haschisch, Kokain, LSD, Ecstasy, Heroin – Nikotin fällt nicht darunter. Zuerst meldet eine Lehrerin, ein Lehrer diesen begründeten Verdacht an die Schulleitung. Diese ist in weiterer Folge für die nächsten Schritte verantwortlich. „Es geht darum, dem Schüler zu helfen und Unterstützung anzubieten“, erklärt Polt.

© Klz / Stefan Pajman Günter Polt ist Landesschularzt des Landes Steiermark

Auf bestätigten Verdacht folgen „gesundheitsbezogene Maßnahmen“

Vorgegangen wird dabei immer Schritt für Schritt. An erster Stelle steht eine schulärztliche Untersuchung, auch die Schulpsychologin oder der Schulpsychologe kann hinzugezogen werden. Bestätigt sich der Verdacht, dann sind die sogenannten „gesundheitsbezogenen Maßnahmen“ der nächste Schritt. Diese werden in einem Gespräch zwischen Schüler, Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Schularzt festgelegt. Darunter könnten unterschiedliche Maßnahmen fallen – es kann nur eine vereinbart werden oder auch mehrere. So kann unter anderem eine ärztliche Überwachung des Gesundheitszustands vereinbart werden, eine psychosoziale Beratung bzw. Betreuung, eine klinisch-psychologische Betreuung oder eine Psychotherapie. Zudem wird festgelegt, wo diese Schritte, also bei welcher Einrichtung, erfolgen sollen und für welchen Zeitraum diese anberaumt werden. „Die Schulleitungen und das Lehrpersonal haben durch den Paragraphen 13 SMG einige Werkzeuge im Umgang mit Substanzmissbrauch in die Hand bekommen“, so Polt.

Eine jener Stellen, bei denen diese Jugendlichen dann betreut werden können, ist die Drogenberatung des Landes Steiermark. Deren Leiter, Martin Riesenhuber, sagt: „Jugendliche nehmen es meist sehr dankbar an, ein Gegenüber zu haben, das sitzenbleibt, wenn es schwierig wird.“ Und an das Lehrpersonal gerichtet sagt er: „Es geht um das Hinschauen, um das frühe Erkennen von Problemen.“ Denn je länger man nicht hinschaue, „desto schwieriger wird die Geschichte“. Aus diesem Grund rät er auch bei ersten Verdachtsmomenten einmal, „nur“ den Journaldienst der Drogenberatung anzurufen: „Das geht anonym, hier können Sie Beobachtungen besprechen und Expertise einholen.“ Suchtmittelmissbrauch kann sich unterschiedlich darstellen. Lehrerinnen und Lehrern kann etwa ein Leistungsabfall auffallen, häufige Fehlstunden, Veränderungen im Verhalten, Vernachlässigen des Äußeren oder der plötzliche soziale Rückzug bzw. ein Wechsel des Freundeskreises.

In den Gesprächen mit den Jugendlichen selbst gehe es darum, mit ihnen das Konsumverhalten zu reflektieren. „Wieso brauche ich das, wie hat sich der Rausch angefühlt?“, präzisiert Riesenhuber. Es gehe aber auch darum, den jungen Menschen zu vermitteln: „Wenn du bei einer Maßnahme mittust, dann bleibst du straffrei, dieses Vergehen bleibt an der Schule, es wird dir künftig keine Probleme bereiten.“