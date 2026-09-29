Suche nach Vermissten in Lawine in Nepal abgebrochen

Wegen widriger Wetterbedingungen haben die nepalesischen Behörden die Suche nach weiteren Opfern eines schweren Lawinenunglücks abgebrochen. Bis Montag wurden vier Leichen geborgen, zwölf weitere Mitarbeiter von Expeditionsteams werden nach dem Unglück am Berg Himlung noch vermisst. "Die Bedingungen sind sehr herausfordernd. Die Suche ist unterbrochen", sagte der Chef des nepalesischen Bergführerverbands, Tul Singh Gurung, am Dienstag.

Eine Lawine war am Sonntag über dem Basislager am Fuße des 7.126 Meter hohen Himlung niedergegangen und hatte Zelte und Menschen unter meterhohem Schnee begraben. Er habe keine Hoffnung, noch Überlebende zu finden, sagte der Leiter des Rettungsteams, Mingma G. Sherpa. "Angesichts der Leichen, die wir gefunden haben, erscheint es unmöglich, dass die übrigen überlebt haben könnten", sagte er. "Es war eine riesige Lawine. Wir können weitersuchen, wenn der Schnee etwas schmilzt."

Mit mutmaßlich 16 Todesopfern ist es das schwerste Bergsteigerunglück in Nepal seit mehr als zehn Jahren. 2014 waren bei einem Lawinenunglück am Mount Everest 16 Menschen ums Leben gekommen. Ein Jahr später starben 18 Menschen durch ein Erdbeben am Mount Everest. In Nepal befinden sich acht der 14 höchsten Berge der Welt. Der Bergsteiger- und Wandertourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für den Himalayastaat.