Nach Hayden Panettieres Tod: Klitschko um Erbe der Tochter besorgt

Hayden Panettieres elfjährige Tochter ist nach dem Tod ihrer Mutter Alleinerbin. Ihr Vater, Wladimir Klitschko, möchte das Vermögen vorerst verwalten, damit nichts verloren geht.

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko waren von Anfang 2010 bis Mai 2011 und dann von 2013 bis 2018 ein Paar (Archivbild 2015)

Der überraschende Tod von Hayden Panettiere mit gerade einmal 36 Jahren Mitte August war ein Schock – auch für ihren Ex-Verlobten Wladimir Klitschko. Nach der ersten Trauerbewältigung geht es nun darum, rechtliche Fragen zu klären.

Der frühere Boxweltmeister will Berichten zufolge vorläufig das Vermögen der gemeinsamen Tochter Kaya verwalten. Der 50-Jährige habe am 24. September einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Unterlagen.

Die elfjährige Kaya, die seit einigen Jahren in Europa bei ihrem Vater lebt, ist den Berichten zufolge die alleinige Erbin der im August verstorbenen US-Schauspielerin. Klitschko wolle die rechtliche Grundlage erhalten, um ein Nachlassverfahren einzuleiten sowie einen Nachlassverwalter vorzuschlagen, hieß es.

Sorge um Panettieres Nachlass

Eine Entscheidung solle „unverzüglich“ getroffen werden, da Klitschko befürchte, Vermögenswerte aus Panettieres Nachlass könnten verloren gehen oder beschädigt werden, zitierten die Medien aus dem Antrag. Im Zuge der Untersuchungen nach dem Tod der Schauspielerin hätten Ermittler Gegenstände aus Panettieres Haus in Los Angeles mitgenommen. Zudem habe sich bereits zuvor eine Person unbefugt Zugang zu dem Haus verschafft.

Panettiere (“Scream 4“, „Scream 6“, „Heroes“ und „Nashville“) war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Als Todesursache machte die zuständige gerichtsmedizinische Behörde eine Überdosis verschiedener Substanzen aus. Die Behörde stufte den Tod der Schauspielerin als Unfall ein.