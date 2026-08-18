Nach dem Tod von US-Schauspielerin Hayden Panettiere verabschiedet sich auch Ex-Partner Wladimir Klitschko. Er werde der gemeinsamen Tochter stets „mit Respekt von ihrer Mutter erzählen“.

Schauspielerin Hayden Panettiere ist am Sonntag im Alter von 36 Jahren verstorben. „Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die unermessliche Liebe und Freude in das Leben aller brachte, die sie kannten – und in das der Millionen, die sie auf dem Bildschirm sahen“, erklärte ihr Vater Skip Panettiere laut „ABC News“ kurz nach der Tragödie.

Zahlreiche Stars trauerten in den sozialen Medien um die bekannte Schauspielerin. Nun äußerte sich auch ihr Ex-Partner und Vater der gemeinsamen Tochter Kaya, Wladimir Klitschko, zu dem tragischen Tod. „Unsere Familie durchlebt derzeit eine Zeit tiefer Bestürzung und Trauer. Die Nachricht von Haydens tragischem Tod macht mich zutiefst traurig. Sie hat diese Welt viel zu früh verlassen“, schreibt Klitschko auf Instagram und weiter: „Nichts wird die gemeinsamen Momente oder den Platz, den sie in unserem Leben eingenommen hat, auslöschen können. Unserer Tochter Kaya werde ich stets mit Respekt von ihrer Mutter erzählen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war.“

Obduktion abgeschlossen, Todesursache unklar

Während Wegbegleiter, Freunde und Familie um die junge Darstellerin trauern, kursieren zahlreiche Gerüchte rund um die Todesursache von Panettiere in den Medien. Offiziell bestätigte die Gerichtsmedizin von Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina lediglich den Abschluss der Obduktion. „Todesursache und Todesart stehen noch aus, bis weitere Untersuchungen und zusätzliche Analysen abgeschlossen sind. Die Ermittlungen laufen weiter“, zitiert das US-Magazin „Entertainment Weekly“ den vorliegenden Bericht.

Laut weiteren US-Medien sollen ein Notruf bei Rettungskräften von Panettieres Adresse eingelangt sein, in dem von einem Herzstillstand und einer nicht ansprechbaren Person die Rede gewesen sein soll. „Das Rettungspersonal leitete erweiterte Maßnahmen zur Wiederbelebung ein. Die Reanimation blieb jedoch erfolglos, und die Person wurde um 14.32 Uhr für tot erklärt“, heißt es dazu im Bericht der Gerichtsmedizin.