Baden bis Oktober? An Kärntens wärmstem Badesee wird’s frisch

Viele Strandbäder am Klopeiner See sind noch geöffnet. Doch bei aktuell 19,5 Grad Wassertemperatur dürfte der Sprung ins Wasser nicht mehr jedem leichtfallen.

„Diese Badeseen in Kärnten sind jetzt noch überraschend warm“, titelte das Reisemagazin der deutschen Bild-Zeitung vor wenigen Tagen. Bekannt der wärmste Badesee Kärntens zu sein – in Zeiten des Klimawandels und sich überschlagender Hitzerekorde eine Auszeichnung mit Beigeschmack –, führt der Klopeiner See die Liste an: „Wer möglichst lange baden möchte, kommt am Klopeiner See kaum vorbei. Der See zählt zu den wärmsten Badeseen Europas und begeistert mit angenehmen Wassertemperaturen bis weit in den Spätsommer hinein.“

Badebetrieb bis Oktober

Tatsächlich schließen die Strandbäder am Klopeiner See erst mit 1. Oktober, darunter das Strandbad Unterburg, das Strandbad Camping Nord, das Strandbad-Gemeindebad-Richler, das Sportstrandbad Süd, das Strandbad Bellevue und das Strandbad Krainz. Die Öffnungszeiten sind derzeit in der Regel von 8 bis 18 Uhr mit Ausnahmen wie dem Strandbad Zanzibeach (10 bis 20 Uhr). Beim Strandbad Camping Nord ist ab Mitte September kein Kassenbetrieb, der Zutritt ins Bad aber explizit bis Ende Oktober möglich. So auch beim Strandbad-Gemeindebad-Richler und beim Sportstrandbad Süd.

Schaut man sich die aktuelle Wassertemperatur an, so ist das Baden im Klopeiner See aber eher was für Abgehärtete: 19,5 Grad. Etwas wärmer ist da zurzeit der Ossiacher See mit 19,8 Grad und am wärmsten der Wörthersee mit 20,2 Grad.