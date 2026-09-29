„Richtig schöne Party“: Frauen feierten beim „Girls only Clubbing“

Veranstalterinnen eines Lauftreffs luden nun in Judenburg zum „Girls Only Clubbing“ – ein Abend für Gemeinschaft und Austausch.

Die Villa Magdalena in Judenburg wurde jüngst zum Treffpunkt für Frauen. Der „Girls Run Club Murtal“ lud zum ersten „Girls Only Clubbing“ – rund 100 Frauen nahmen daran teil.

Diesmal wurde also nicht gelaufen, sondern gemeinsam gefeiert. Der Gedanke dazu entstand aus den Erfahrungen und Rückmeldungen bei den regelmäßigen Lauftreffs. Für die Veranstalterinnen war das der Anstoß, ein zusätzliches Angebot zu schaffen, bei dem das entspannte Miteinander im Vordergrund steht.

Gemütlich bis lebhaft

Das Angebot richtete sich bewusst an Frauen aus allen Altersgruppen. Eine DJane sorgte am frühen Abend zunächst mit ruhiger Lounge-Musik für einen gemütlichen Auftakt. Mit fortschreitender Stunde wurde es musikalisch lebhafter, bis in der Villa Magdalena schließlich Clubatmosphäre herrschte.

„Richtig schöne Party“

Darüber hinaus blieb viel Raum für persönliche Gespräche, Begegnungen und gegenseitigen Austausch.

Mit dem Zuspruch zeigten sich die Veranstalterinnen Carina Plöbst und Jenniffer Kappeller zufrieden: „Es war eine richtig, richtig schöne Party.“