Feuerwehrkommandant entdeckte Brand auf dem Weg zur Arbeit

In Wald bei Stainz heulten am Montag die Sirenen auf. Der Feuerwehrkommandant selbst schlug Alarm.

Die Woche startete für 12 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wald bei Stainz mit einem Einsatz, den Notruf setzte ihr Kommandant selbst ab. Montagfrüh war Kommandant Michael Thomann wie gewohnt auf dem Weg zur Arbeit, als er plötzlich Feuer lodern sah.

„Ich habe auf der Wiese hinter einem Haus Feuer gesehen. Auf den ersten Blick sah es aus wie ein Lagerfeuer. Ich wusste, dass das Gebäude nicht bewohnt ist. Da um diese Uhrzeit wohl kaum jemand ein Lagerfeuer macht, habe ich sicherheitshalber nachgeschaut“, erzählt er. Zum Glück, denn auf dem Grundstück war niemand anzutreffen. Es stellte sich heraus, dass Holzbretter direkt bei einem Kastanienofen zu brennen begonnen hatten. Thomann schlug Alarm.

Die Feuerwehrkräfte rückten um 6.26 Uhr aus. Das Feuer konnte rasch gelöscht und damit ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Bereits um 7 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Laut Thomann habe man am Tag zuvor an der Stelle Kastanien gebraten, wie die Besitzer des Gebäudes informierten.