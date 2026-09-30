Der Markt für Kurzzeitmiete in Italien explodiert. In Triest stieg das Angebot in einem Jahr um 245 und in Udine um 111 Prozent.

Während die EU Regeln für Kurzzeitvermietungen von Wohnungen verschärfen und damit Anbieter wie „Airbnb“, „Booking“ oder „Expedia“ stärker regulieren will, wächst in Italien dieser Markt ungebremst.

Italiens Hotellerie kann heuer auf ein Wachstum von 3,9 Prozent verweisen, während die nicht hotelgebundenen Beherbergungen im selben Zeitraum einen Anstieg um 14,7 Prozent verzeichneten. Laut dem italienischen Sektorverband AIGAB waren im Juni 2026 rund 492.000 Wohnungen auf dem Markt aktiv. Etwa 123.000 davon wurden von spezialisierten Unternehmen verwaltet. Damit lag die Zahl dieser Unterkünfte über der Zahl der Hotelbetriebe in Italien.

Das, obwohl Italien zu Beginn des Jahres strengere Regeln und eine höhere Besteuerung eingeführt hatte. Noch im Februar ging man davon aus, dass dadurch etwa 20 Prozent der zur Kurzzeitanmietung angebotenen Immobilien wieder der Langzeitvermietung zugeführt werden würden. Mit der Einführung einer nationalen Datenbank für diese Art der Beherbergungsbetriebe und des Identifikationscodes (CIN) wurden auch Instrumente zur Erfassung und Nachverfolgbarkeit dieses Marktes in Italien eingeführt. Doch eine Analyse des Immobilienportals „Idealista“ zeigt nun, in welchem Rekordtempo dieses Angebot in Italien auch in diesem Jahr gewachsen ist.

Wachstumsmarkt Italien

Insgesamt ist ihr Marktanteil in den letzten 12 Monaten auf fast ein Drittel des Wohnungsangebots angewachsen. In Italien werden mittlerweile 31,6 Prozent der Immobilien der Kurzzeitvermietung zugeführt. 2025 war es noch knapp ein Viertel (25,7 Prozent). Der Vermietungsmarkt in Italien wächst. Der Wachstumsmotor ist aber vor allem das Kurzzeitmietangebot, das im Jahresvergleich um 41,6 Prozent zugenommen hat. Auch die langfristigen Mietangebote verzeichnen einen Anstieg, allerdings in deutlich geringerem Tempo von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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Triest erweist sich dabei als einer der bemerkenswertesten Fälle in diesem neuen italienischen Wohnungsmietmarkt. Laut der Analyse stieg die Zahl der Kurzzeitmietangebote in der Stadt im zweiten Quartal 2026 um 245,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dieser Wert spiegelt einen besonders raschen Wandel in der Zusammensetzung des städtischen Immobilienangebots wider.

Mehr als die Hälfte aller zur Vermietung angebotenen Immobilien in Triest entfallen mittlerweile auf das Segment der kurzzeitigen Vermietung an Urlauber: 50,5 Prozent. Triest belegt unter den mittelgroßen Städten den dritten Platz in Italien. Nur in Venedig (60 Prozent) und in Urbino (51,1 Prozent) ist der Anteil am Immobilienmarkt im Segment der Kurzzeitvermietung höher. Diese beiden Städte leben allerdings nahezu ausschließlich vom Tourismus.

Udine

Eine weitere Stadt in Friaul-Julisch Venetien sticht in der Analyse ebenso heraus: Auch in Udine wuchs das Angebot an Kurzzeitmietobjekten enorm und zwar um 111,5 Prozent. Triest und Udine wachsen damit stärker als etwa Rom, Mailand, Florenz oder Turin. Von Venedig bis Udine: Kurzzeitvermietungen in Norditalien gewinnen an Bedeutung, womit leistbares Wohnen für Einheimische immer schwieriger wird.

Italien wehrt sich trotzdem gegen geplante EU-Regeln zur stärkeren Regulierung von Kurzzeitvermietungen. Tourismusminister Gianmarco Mazzi kritisierte kürzlich: „Der europäische Vorschlag zur Immobilienpolitik erscheint als Bedrohung für den italienischen Mittelstand.“ Das Vorhaben könne insbesondere private Immobilieneigentümer treffen und bringe zugleich keinen erkennbaren Vorteil für den Tourismus, die Urlauber oder die Bewohner. Mazzi: „Die Europäische Union scheint aus den gescheiterten Erfahrungen Barcelonas nichts gelernt zu haben.“