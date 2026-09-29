Italienischer Pizzabäcker eröffnet neues Lokal in Osttirol

Der 33-jährige Mustafa Raghi träumte schon immer von der eigenen Pizzeria. Am 9. Oktober lädt er zur Eröffnung in die Tirolerstraße 20 in Lienz. Gekocht wird auch argentinisch.

Einige Jahre arbeitete Mustafa Raghi bereits als „Pizzaiolo“, also als ausgebildeter Pizzabäcker, in Osttirol. Als die Pizzeria „Adria Grill“ in der Tirolerstraße 20 zur Verpachtung ausgeschrieben wurde, ergriff er die Gelegenheit und machte seinen Traum von der eigenen Pizzeria wahr. Die Eröffnung wird am 9. Oktober sein, aktuell sind noch Sanierungsarbeiten im Gang. „Grill Pizzeria Il Gusto by Raghi“ wird das neue Lokal dann heißen.

Auf italienische Pizza wird der Fokus gerichtet, es wird aber auch Burger, Steak sowie Fischspezialitäten mit argentinischem Touch geben. „Unser Koch stammt nämlich aus Argentinien. Ich bin für die Pizzen zuständig und eine Mitarbeiterin wird das Service übernehmen“, schildert Raghi, der in Treviso aufgewachsen ist und marokkanische Wurzeln hat.

© KK/Il Gusto Italienische Pizzen und Speisen mit argentinischem Touch werden ab 9. Oktober in Lienz angeboten

Geöffnet ist „Il Gusto“ täglich außer donnerstags. Die Küche ist jeweils von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr in Betrieb. Die Speisen wird es auch zum Mitnehmen geben, außerdem wird mittags und abends ein Lieferservice angeboten. Reservierungen und Essensbestellungen sind unter Telefon 0676-761 23 72 möglich.