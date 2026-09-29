Ringen-Bundesliga: KSV Söding verliert auch zweites Heim-Match

Am Wochenende gab es die zweite Niederlage nach dem Bundesliga-Comeback. Starke Einzelleistungen sorgten dennoch für Freude bei dem weststeirischen Verein.

Erst vor wenigen Wochen feierten die Ringer und Ringerinnen des KSV Söding ihre Rückkehr in die Bundesliga. 2015 waren die „Bravehearts“ zum letzten Mal in der höchsten heimischen Liga angetreten. Dass die Konkurrenz damit auch schwieriger niederzuringen ist als zuvor – völlig klar.

Am vergangenen Wochenende kassierten die Weststeirer in der Multifunktionshalle Söding die zweite Heimniederlage nach dem 17:33 gegen die KG Wien Anfang September. Dieses Mal kamen die Södinger mit 16:40 nicht gegen die starken Vorarlberger des KSV Götzis an. Enttäuscht ist man beim weststeirischen Ringerverein deshalb nicht, „die Brave Hearts zeigten wieder beherzte Kämpfe".

Verein stolz auf starke Einzelleitungen

Mit starken Leistungen warten etwa Barnabas Majer (Klasse bis 60 Kilo), der am Wochenende 8 der 16 Södinger Mannschaftspunkte beisteuerte, und das Brüderpaar Daniel und Michael Fließer (Gewichtsklasse bis 100 Kilo), das ebenfalls 8 Punkte errang, auf. „Majer ließ seinem Kontrahenten Idris Hartl weder im Freistil noch im Greco-Durchgang eine Chance", ist der Verein stolz. Daniel und Michael Fließer gewannen sogar gegen denselben Gegner: Daniel besiegte Oleg Timchenko aus Götzis in der Freistilrunde, sein jüngerer Bruder in der griechisch-römischen Runde.

In den übrigen Gewichtsklassen behielten die Gäste jedoch klar die Oberhand und so verloren Esatolla Ghazi, Oskar Sander, Mansur Bagashev, Musawir Ahmadzai, Georg Tatzer und Peyman Moghadasi ihre jeweiligen Kämpfe.

Nächste Begegnungen stehen bereits an

Obfrau Lydia Langmann betont: Die Saison sei bereits herausfordernd, sie vertraut aber auf den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Das nächste Mal unter Beweis stellen können die Södinger ihr Können am Samstag, 3. Oktober. Da geht es auswärts zum Rekordmeister AC Wals. Das Rematch gibt es dann beim nächsten Heimtermin am 17. Oktober. Karten sind unter oeticket.com erhältlich.