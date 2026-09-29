Bison-Streit: Um fünf Uhr Früh schoss Behörde vier Tiere in Straden

Seit Jahren zieht sich der Konflikt um eine Bisonherde in Straden. Nun griff die Bezirkshauptmannschaft durch und ließ vier Bisons aus der Herde schießen. Damit setzt sie den Reduktionsbescheid durch.

Um kurz nach sieben Uhr fahren drei Pkw der Polizei den Neusetzberg in Straden hinunter. Wer das in dieser Gegend sieht, weiß sofort, hier muss etwas Besonderes geschehen sein. Und tatsächlich fand in den frühen Morgenstunden am Dienstag eine erste Amtshandlung zur Reduktion der Bisonherde von Rudolf Schultes statt.

Vier Bisons wurden dabei im Zuge des Verwaltungsvollstreckungsverfahrens des Reduktionsbescheids der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark geschossen, nachdem sich der Züchter weigerte, dem Bescheid nachzukommen. Schultes schlägt sich ja seit 15 Jahren mit den Behörden herum. Weil er beispielsweise keine Ohrmarken verwendete, darf er bisher das Fleisch der Tiere nicht vermarkten. Immer wieder verletzten oder töteten seine Bisons einander bei Rangkämpfen beziehungsweise brachen aus und wurden auf offenem Feld erschossen.

BH setzt Reduktionsbescheid der Bisonherde selbst durch

Im August hatte die Bezirkshauptmannschaft (BH) deshalb den Bescheid ausgestellt, die 70 Exemplare zählende Herde um 15 Bullen zu reduzieren. Die Frist, dem nachzukommen, ist für den Züchter abgelaufen und so startete die Vollstreckung. In Abstimmung mit Gemeinde, Polizei und den zuständigen Dienststellen der Landesregierung sei sie sorgfältig geplant worden, erklärt Alois Maier von der BH und betont: „Eine Gefährdung der eingesetzten Organe oder der angrenzenden Bevölkerung trat nicht ein.“ Schultes‘ Befürchtung, dass die ganze Herde ausbrechen würde, hat sich also nicht bestätigt.

„Mitten in der Nacht, um fünf Uhr, sind sie gekommen. Ich bin von den Schüssen aufgewacht“, erzählt Schultes am Dienstagvormittag. Der sonst so resolute Bisonzüchter ist sichtlich berührt, als die Tierkadaververwertung (TKV) die vier reglosen Bisonkörper abholt. Zwischen acht und zehn Schüsse habe er sicher gezählt, sagt Schultes.

© KLZ / Jonas Rettenegger Mit einem Vorderkipper holten Schultes und ein Bekannter aus der Südoststeiermark, der ihm half, die Kadaver von der Weide

Die Entnahme der Bisons erfolgte durch beauftragtes Fachpersonal, das auf Gehegeabschüsse spezialisiert ist — Alois Maier , Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark

Vonseiten der Bezirkshauptmannschaft betont man die gute Vorbereitung: „Die Entnahme der Bisons erfolgte durch beauftragtes Fachpersonal, das auf Gehegeabschüsse spezialisiert ist.“ Zuständige Amtstierärzte wählten die zu entnehmenden Bisons aus.

Zwei weibliche Bisons unter geschossenen Tieren

Dass von den vier getöteten Bisons zwei weiblich waren, geht dem Züchter allerdings nicht ein. Bei einer Bisonkuh sei er schon mit der BH bezüglich ihrer Klauen und ihres körperlichen Zustands im Konflikt gewesen. „Die andere war aber kerngesund, die wurde zu Unrecht erschossen“, betont er. Demgegenüber stellt Maier klar: „Nach veterinärfachlicher Beurteilung war die Entnahme von zwei weiblichen Tieren aufgrund von vorgefundenen Schmerzen, Schäden und Leiden erforderlich.“

Wie es genau weitergeht bleibt unklar, zumindest um die restlichen zu entnehmenden Bullen muss man sich seitens der Behörde demnächst noch kümmern. Vier erste Tiere wanderten jedenfalls in die TKV – etwas, das Schultes unbedingt vermeiden wollte. Doch weil er in tiefen finanziellen Schwierigkeiten stecke, habe er sie nicht selbst verwerten können: „Ich bekomme keine Hilfe mehr“, sagt er frustriert. Seine Bisons zeigen sich an diesem Dienstagvormittag jedenfalls recht unbeeindruckt von der Aufregung um sie und grasen vorerst friedlich weiter am Neusetzberg.