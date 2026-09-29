Acht Meter hinaufgeklettert: FF Gratkorn holte Mädchen vom Baum

Menschenrettungs-Einsatz: In der Donatisiedlung in Gratkorn war ein Kind zu hoch auf einen Baum geklettert und traute sich nicht mehr hinunter.

Am Montag kurz nach 16 Uhr heulten die Sirenen in Gratkorn: Die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn Markt wurde zusammen mit der FF Friesach-Wörth zu einer Menschenrettung alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, bot sich folgendes Bild: Ein Mädchen war auf einen Baum geklettert und saß unverletzt in acht Metern Höhe fest. Hinunter konnte es aber nicht mehr von selbst – da mussten geschulte Feuerwehrkräfte helfen. Die Betriebsfeuerwehr der Sappi, die über eine bis zu 37 Meter hohe Teleskopmastbühne verfügt, wurde nachalarmiert. Ein ausgerüsteter Seiltechniker der Feuerwehr Gratkorn kletterte dann zum Kind, das unverletzt gerettet und den unten am Boden bangenden Eltern übergeben werden konnte.