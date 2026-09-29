Nach Trafikschließung im Drautal: Autohaus wird Postpartner

Nach 17 Jahren wurde die Trafik von Sabine Polczer in Paternion geschlossen. Eine Nachfolge wird nicht gesucht, die Postpartnerdienste übernimmt das Autohaus Kahlhofer.

Nach 17 Jahren endete Ende September in Paternion eine Ära. Sabine Polczer gab ihre Trafik in der Bahnhofstraße auf und ging in Pension. Eine Nachfolge für das Tabakfachgeschäft wird es nicht geben, die Postpartnerschaft wird ein Unternehmer im Ort übernehmen.

Aber warum wird die Konzession nicht wieder vergeben? Zuständig für die Vergabe frei werdender Trafiken ist die Monopolverwaltung GmbH (MVG). Sie prüft bei jeder möglichen Neubesetzung die wirtschaftliche Tragfähigkeit und zieht dafür die Zahlen der vergangenen drei Jahre heran. In Paternion fiel diese Analyse negativ aus. Der Umsatz lag zuletzt bei weniger als einem Drittel des durchschnittlichen österreichischen Fachgeschäftsumsatzes, auch die erwartete Gewinnsituation wurde als zu niedrig eingestuft. Deshalb wird der Standort nicht mehr ausgeschrieben.

Warum gibt es weniger Trafiken in Österreich? Die Zahl der klassischen Trafiken sinkt seit Jahren. Ein wesentlicher Grund ist der rückläufige Zigarettenkonsum, der laut Monopolverwaltung jährlich um drei bis fünf Prozent abnimmt. Gründe dafür sind unter anderem ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein, höhere Preise für Tabakwaren und strengere gesetzliche Vorgaben wie das Rauchverbot in der Gastronomie und der Jugendschutz ab 18 Jahren.

„Für uns ist es bei keinem Standort eine leichte Entscheidung, eine Trafik nicht nachzubesetzen“, heißt es von der MVG. Man müsse künftige Betreiber aber vor einem wirtschaftlich nicht tragfähigen Standort schützen. Das sei besonders wichtig, weil freie Tabakfachgeschäfte ausschließlich an Menschen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent vergeben werden. In Villach und Villach Land gibt es insgesamt 60 Trafiken. Davon sind 31 klassische Tabakfachgeschäfte und 29 Tabakverkaufsstellen.

© KK/Privat In Paternion gibt es einen Treffpunkt weniger, die Trafik ist seit Mitte September geschlossen, die Konzession nicht mehr vergeben

Autohaus übernimmt Postpartnerschaft

Die Trafik ist zwar Geschichte, Postgeschäfte können aber schon bald wieder im Ort abgewickelt werden. Mit dem Autohaus Kahlhofer wurde eine neue Anlaufstelle gefunden. Ab 6. Oktober werden dort die Post-Services angeboten. Geschäftsführer Josef Kahlhofer wurde von der Gemeinde angefragt und er habe gleich zugesagt. Ein großer Umbau sei nicht notwendig gewesen. Eine Mitarbeiterin wird eingestellt. Angeboten werden die Services rund um Paketversand, Bank 99 und auch Lottoaufgabe. „Es ist wichtig weiter eine Anlaufstelle zu haben“, so Kahlhofer.