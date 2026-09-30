Buschenschank Erart schließt: „Freue mich auf die Karibik“

Mit der Buschenschank Erart schließt eine der wenigen verbliebenen Buschenschanken in Graz. Allerdings aus einem erfreulichen Grund: Nach 30 Jahren heißt es Ruhestand.

„Es war vor 30 Jahren geplant, dass wir diesen Oktober schließen“, meint Franz Erart. Gemeinsam mit seiner Frau Manuela betreibt er noch bis Ende des Monats die Buschenschank Erart auf der Platte in Mariatrost. Eine Nachfolge gibt es nicht, auch weil das Ehepaar das Haus privat bewohnt.

„Ich freue mich schon auf die Karibik“, meint Erart auf die Frage, ob er das Dasein als Gastronom vermissen wird. „Als Wirt bist du für deine Gäste Freund, Therapeut, alles Mögliche. Dabei sind viele schöne Erinnerungen entstanden, die mir für immer bleiben“, meint er, „aber jetzt schaue ich in die Zukunft.“ „Wohin die Reise geht, ist ungewiss. „Vor 40 Jahren habe ich Straßenmusik in Australien gemacht und meine Frau war als Model auf dem Laufsteg. Vielleicht fangen wir damit wieder an“, scherzt Erart.

Die Kultur hochhalten

Die Buschenschank auf der Platte ist eine der wenigen im Stadtgebiet von Graz, die die Buschenschank-Kultur am Leben erhalten hat. Über die vergangenen Jahre habe man gemerkt, dass die Nachfrage weniger wird, berichtet Erart. „Junge Menschen legen weniger Wert auf diese Kultur. Die kaufen beim Supermarkt ein und treffen sich zuhause“, sagt er. Die Geselligkeit der Gastronomie habe bei den Jungen an Charme eingebüßt, so Erart.

„Aber das muss mich nicht mehr kümmern“, gibt er sich versöhnlich. Für den Ruhestand hat sich das Ehepaar Erart bewusst keine Pläne gemacht. „Wir nehmen es, wie es kommt. Spontaneität war immer unser Leitbegriff.“