Gäste als Geldgeber: Der Kärntner Ex-Skistar Schönfelder sammelt 2,5 Millionen Euro für neue Hotels in Salzburg und Oberösterreich ein.

Die Hotelgruppe COOEE alpin des Kärntner Ex-Skirennläufers Rainer Schönfelder wächst bis Ende 2027 von drei auf fünf Häuser. Finanziert wird die Expansion über eine Anleihe, an der sich Privatanleger ab 500 Euro beteiligen können.

In Kaprun wird derzeit ein bestehendes Hotel mit 90 Zimmern umgebaut, das die Gruppe seit Dezember 2025 führt. Es soll im Juni 2027 als „COOEE alpin Hotel Kaprun | Zell am See“ eröffnen. In den ersten neun Monaten sei das Haus zu knapp 89 Prozent ausgelastet gewesen, so Mitgründer Thomas Schmid. In Bad Goisern entsteht bis Dezember 2027 ein Neubau mit 78 Zimmern. Beide Häuser erhalten ein Hallenbad und richten sich an Familien und Aktivurlauber. Bis Ende 2027 soll die Gruppe 473 Zimmer und Apartments umfassen.

Was „nachrangig“ bedeutet? Das nötige Kapital soll eine nachrangige Anleihe der Muttergesellschaft You Will Like It Hotels GmbH über 2,5 Millionen Euro bringen. Sie läuft fünf Jahre bis 30. November 2031. Anleger können zwischen sieben Prozent Zinsen pro Jahr in bar und neun Prozent in Form von Hotelgutscheinen wählen, ausgeschüttet wird halbjährlich. Bis Mittwoch, 30. September, wird ein Stück mit 500 Euro Nennwert um 480 Euro ausgegeben. Gezeichnet werden kann über die Plattform CONDA von Anlegern aus Österreich und Deutschland. Die Fundingschwelle von 250.000 Euro war laut Unternehmen wenige Tage nach dem Start erreicht. Das Geld fließt in Umbau und Ausstattung in Kaprun, die Erstausstattung in Bad Goisern sowie in Betriebskapital, Marketing und Umweltzertifizierungen. Als nachrangige Anleihe ist das Investment mit dem Risiko eines Totalverlusts verbunden.

„An Häusern mitverdienen“

„Mir gefällt der Gedanke, dass unsere Gäste an den Häusern mitverdienen, in denen sie Urlaub machen“, sagt Schönfelder. Der Kärntner, Slalom-Weltcupsieger 2003/04 und zweifacher Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin, gründete COOEE alpin 2016 gemeinsam mit Schmid. Die Gruppe mit Sitz in Wien betreibt Hotels in Bad Kleinkirchheim, in Gosau am Dachstein und in St. Johann in Tirol und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter. Eine erste Finanzierungsrunde über 1,2 Millionen Euro aus dem Jahr 2017 sei vollständig und vorzeitig zurückgezahlt worden.