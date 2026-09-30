Handy und Tablet machen immer mehr Kärntner Kinder kurzsichtig

Die Zahl der augenoptischen Leistungen bei Kindern steigt von Jahr zu Jahr. Hintergrund ist das Hocken vor Bildschirmen und der fehlende Aufenthalt im Freien.

Kinderaugen brauchen den Blick in die Ferne, haben aber durch die Nutzung von Handy, Tablet und Computer immer mehr Bildschirmzeit. Das Resultat: Die Zahl der kurzsichtigen Kinder steigt von Jahr zu Jahr:

Eine Datenanalyse der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigt im ersten Halbjahr 2026 bundesweit eine Zunahme von augenoptischen Leistungen bei Kindern im Alter bis zu zehn Jahren von vier Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025. In Zahlen ausgedrückt ist das ein Anstieg von 15.085 auf 15.682 betroffene Kinder, in Kärnten stieg die Zahl von 888 auf 903 Kinder.

Studien aus Asien

Das beste Datenmaterial zu Kurzsichtigkeit (Myopie) stammt aus dem asiatischen Raum: Ein Blick auf eine Studie in Taiwan zeigt, dass 84 Prozent aller chinesischen Kinder kurzsichtig sind. 90 Prozent aller Studenten müssen eine Brille tragen, jeder Fünfte von ihnen ist mit minus 6 Dioptrien stark kurzsichtig. Demnach werden innerhalb der nächsten 30 Jahre mehr als 80 Prozent der Menschen in China unter Myopie leiden. Nicht die Genetik ist schuld, stattdessen haben mangelndes Tageslicht und ständiges Fokussieren auf Bildschirme negative Auswirkungen, so das Studienergebnis. Chinesische Kinder beginnen bereits sehr jung mit dem Lernen und verbringen viel Zeit vor Bildschirmen und Büchern.

Die vermehrte Naharbeit und die frühe Handyverwendung sind schuld. Regelmäßiger Aufenthalt im Freien kann der Entwicklung von Kurzsichtigkeit hingegen entgegenwirken. — Yosuf El-Shabrawi, , Fachgruppenobmann für Augenheilkunde und Optometrie

„Die europäischen Daten zeigen: Auch bei uns nimmt die Inzidenz zu. Es gibt aber bei Kindern und Jugendlichen zu wenig Datenmaterial, um exakt zu sagen, wie stark“, sagt Yosuf El-Shabrawi, Primar an der Augenabteilung im Klinikum Klagenfurt und Fachgruppenobmann für Augenheilkunde und Optometrie in Kärnten. Dass die Zahl der Betroffenen in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen ist, legen auch Studienergebnisse der Medizinischen Universität Wien nahe, die auf Stellungsuntersuchungen der Bundesheerrekruten basieren: Demnach waren in den 80er-Jahren rund 14 Prozent der jungen Männer kurzsichtig, heute sind es knapp 25 Prozent.

El-Shabrawi nennt die Gründe für die steigende Zahl der kurzsichtigen Kinder: „Die vermehrte Naharbeit und die frühe Handyverwendung. Regelmäßiger Aufenthalt im Freien kann der Entwicklung von Kurzsichtigkeit hingegen entgegenwirken. UV-Licht spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Deshalb sollten Kinder möglichst wenig Zeit am Bildschirm verbringen, den Blick in die Ferne richten und ausreichend Zeit im Freien verbringen.“

Die ÖGK zitiert eine Datenanalyse aus dem Jahr 2025, wenn sie sagt: „Jede zusätzliche Stunde täglicher Bildschirmzeit war mit 21 Prozent höherem Risiko für Kurzsichtigkeit verbunden.“

Früherkennung ist wichtig

Wichtig sei die Früherkennung der Kurzsichtigkeit, unterstreicht El-Shabrawi: „Daher ist die Erstuntersuchung auch im Mutter-Kind-Pass vorgesehen. Je nach Diagnose muss man in der Folge die regelmäßigen Kontrollen einhalten.“ Gerade jetzt zum Schulstart empfehlen Mediziner, die Augen der Kinder auf mögliche Fehlsichtigkeiten zu kontrollieren, weil sie schon ab der ersten Volksschule sehr gefordert werden.