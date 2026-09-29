Andritzer Reichsstraße: Geforderter Gehsteig wird endlich gebaut

Lückenschluss: Der nördliche Abschnitt der Andritzer Reichsstraße wird endlich fußgängerfreundlich. Land und Stadt bauen einen neuen Gehsteig um 800.000 Euro.

Auf der einen Seite nur ein befestigtes Bankett, auf der anderen ein Gehsteig, der für einen längeren Abschnitt aber unterbrochen ist: Wer in der Andritzer Reichsstraße zu Fuß die Haltestellen „St. Gotthard“ und „Villa Sonnblick“ erreichen wollte, hatte oft abenteuerliche Wege entlang der stark befahrenen Vorrangstraße hinter sich.

Jetzt wird die lange Forderung nach einem sicheren Gehsteig endlich umgesetzt – zum Aufatmen vieler Betroffener. „Bald ist es möglich, die Bushaltestellen, die Heimgartenanlage wie auch den Bezirkssportplatz gut fußläufig zu erreichen“, freut sich die Grazer Fußgängerbeauftragte Renate Platzer – das Projekt wurde 2022 als eines der acht Leitprojekte im Masterplan Gehen Graz verankert.

Was neben dem Gehsteig gemacht wird

Der Bau des neuen, zwei Meter breiten Gehsteigs ist schon angelaufen. Die Haltestellen werden verbessert – „Villa Sonnblick“ erhält einen größeren Wartebereich und ein neues Wartehaus, das taktile Leitsystem wird erweitert. Bei „St. Gotthard“ werden neue Bäume gepflanzt, der bestehende Gehsteig wird breiter, der Wartebereich aufgewertet. Eine neue Mittelinsel sorgt für eine bessere Querung, Straßenbeleuchtung und Entwässerung werden erneuert.

Die Gesamtkosten für die knapp 500 Meter belaufen sich auf rund 800.000 Euro, wovon das Land Steiermark (Landesstraße!) 300.000 beisteuert. „Verkehrssicherheit hat für mich stets Vorrang“, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) – gerade in Zeiten enger finanzieller Spielräume komme es auf die richtigen Prioritäten an. Auch für die Grazer Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne) ist klar, dass bei sicheren Wegen nicht gespart werden darf. Der neue Gehweg „sorgt vor allem für Kinder und ältere Menschen für mehr Sicherheit und macht den täglichen Weg zur Haltestelle deutlich angenehmer“, so Schwentner.