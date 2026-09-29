Trotz Dürre: Villacher Kartoffelbauern kommen glimpflich davon

Österreichweit sorgt die Dürre für Ernteeinbrüche. Im Raum Villach fällt die Kartoffelbilanz besser aus, auch wenn Spitzenerträge heuer ausbleiben.

Österreichweit fällt die Prognose für die heurige Erdäpfelernte düster aus. Wegen der Dürre rechnen Landwirtinnen und Landwirte mit Einbußen von 50 bis 70 Prozent, sogar die Eigenversorgung mit heimischer Ware könnte unter Druck geraten. Im Raum Villach und im Drautal ist die Lage weniger dramatisch, von einer Spitzenernte spricht aber auch hier niemand.

Bei Erdäpfel Krainer in Weißenstein ist die Ernte beinahe abgeschlossen. Rund 700 Tonnen sind bereits eingelagert, 40 bis 50 Tonnen fehlen noch. „Die Ernte war gut, kein Spitzenertrag, aber die Qualität hat gepasst“, sagt Fritz Krainer, der den Hof an Sohn Matthias Krainer übergeben hat und noch mitarbeitet. Geholfen habe der frühe Start. Schon Anfang März wurde mit dem Legen begonnen, Anfang April war die Arbeit abgeschlossen. Manche Sorten waren damit noch vor der größten Hitze gut entwickelt.

Die gepachteten Flächen liegen im Drautal, in Treffen, Rosegg, Wernberg und teilweise in Unterkärnten. Besonders wichtig sei ausreichend Wasser im Mai, wenn die Kartoffel viel davon benötigt. Auch bei der Sortenwahl werde stärker auf Hitzetoleranz geachtet.

1 / 2 Geschäftsführer Matthias Krainer und Vater Fritz Krainer beliefern auch Großküchen sowie die Interspar-Restaurants mit geschälten und gekochten Kartoffeln © Markus Andreas Traussnig

Früh setzen, Feuchtigkeit nutzen

Auch Harald Schwarz, Landwirt in Bogenfeld, hat bewusst früher gesetzt. Auf seinen rund drei Hektar nutzt er damit die Feuchtigkeit des Frühjahrs. Die Knollen seien teilweise kleiner ausgefallen. Seine Kartoffeln wachsen ausschließlich in Bogenfeld auf schwerem, wenig wasserdurchlässigem Boden. In Zeiten von Dürre ein klarer Vorteil. „Der Frost hätte aber auch alles zunichte machen können“, gibt Schwarz zu bedenken.

Dass Hitze und Trockenheit die Produktion zunehmend bestimmen, bestätigt auch Hannah Strasser-Anderwald von der „Schaller-Anderwald KG“ in Feffernitz. Neben dem Ab-Hof-Verkauf werden auch Handelsriesen, wie Rewe und Hofer beliefert. Die Hektarerträge lägen wie schon im Vorjahr unter dem Durchschnitt. „Erdäpfel sind sehr empfindlich gegenüber Hitze- und Trockenperioden. Hier leidet nicht nur der Ertrag, sondern auch die Qualität und Lagerfähigkeit“, so Strasser-Anderwald. Zusätzlich bereiten Hitzeschäden durch zu hohe Bodentemperaturen und der Drahtwurm Probleme. Der Betrieb reagiert mit trockentoleranteren Sorten und angepasster Düngung.

1 / 2 Mit hitzeresistenteren Sorten reagiert man vielerorts auf das veränderte Klima © IMAGO

Hitze und Kosten als Unsicherheit

Neben dem Wetter bleibt der Preis ein Unsicherheitsfaktor. Nach einer guten Ernte im Vorjahr seien die Preise stark gefallen, heuer liegen sie zwar höher, aber nicht auf dem Niveau früherer Knappheitsjahre. Strasser-Anderwald nennt vor allem Treibstoff und Dünger als Kostentreiber. Die Verkaufspreise seien höher als im Vorjahr, stünden aber weiterhin nicht im Verhältnis zu den unterdurchschnittlichen Erträgen.

Der Feffernitzer Betrieb hat zuletzt rund zwei Millionen Euro in neue Hallen, Lagerung, Kühlung, Wasch- und Sortiertechnik investiert. Rund 4000 Tonnen Kartoffeln werden dort jährlich auf 180 Hektar geerntet, gelagert und vermarktet. Für heuer ist die wichtigste Nachricht dennoch eine andere: Trotz schwächerer Erträge geht Strasser-Anderwald davon aus, den Kärntner Markt durchgehend mit heimischen Kartoffeln versorgen zu können.