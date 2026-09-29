„End-Zeit“: Die Wilden Alten zeigen im Weizer Volkshaus ihr neues Stück

Am 2. Oktober führen die Wilden Alten ihr neues Stück „End-Zeit ... Unser Tanz auf dem Vulkan“ auf. Darin beschäftigen sie sich mit dem Umweltschutz.

Die Wilden Alten rufen Anfang Oktober fünf Aktionstage zum Thema Umweltschutz und Klimawandel ins Leben

Anfang Oktober finden im Weizer Volkshaus fünf Aktionstage statt, die unter dem Thema „5 vor 12“ stehen. Start ist am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr mit einer Vernissage eines Malerinnenkollektivs der Wilden Alten mit Unterstützung der Stadtgemeinde Weiz. Die Ausstellung zeigt künstlerische Objekte, Bilder, Skulpturen und Installationen. Diese werden verpackt mit Fakten und Daten rund um das Thema Umweltschutz. Bei der Vernissage gibt es auch eine musikalische Umrahmung. Die Ausstellung kann täglich von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.

Am 2. Oktober, um 19 Uhr zeigen die Wilden Alten dann ihr neues Stück „End-Zeit ... Unser Tanz auf dem Vulkan“. Es handelt sich um eine multimediale Inszenierung rund um die Zerstörung des Planeten.

1 / 3 Im Weizer Volkshaus wird das neue Stück „End-Zeit ... Unser Tanz auf dem Vulkan“ aufgeführt. © Die Wilden Alten

Am 3. Oktober ist um 19 Uhr ein Filmabend zum Thema „Klima und Klimawandel“ geplant. Gezeigt wird der Film, den die Gruppe in der Weizklamm gedreht hat, nach eigenem Drehbuch und eigenen Texten.

Am 4. Oktober findet eine Matinee für die ganze Familie statt, um 10 Uhr wird das neue Stück nochmals aufgeführt, ehe am 5. Oktober das Finale der Aktionstage stattfindet. Um 19 Uhr erfolgt die Finissage der Ausstellung. Altbürgermeister Helmut Kienreich ist zu Gast.