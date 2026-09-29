Hurrikan "Polo" wütet in Teilen Mexikos

Im mexikanischen Teilstaat Baja California haben sich die Menschen gegen die Auswirkungen von Hurrikan "Polo" gerüstet. Der Hurrikan sollte am Montag gegen 16.00 Uhr Ortszeit (01.00 Uhr MESZ) im Süden der gleichnamigen Halbinsel auf Land treffen, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte. Demnach löste "Polo" bereits heftige Überschwemmungen aus, nachdem hohe Wellen dort Schutzanlagen durchbrochen hatten. Die Behörden riefen die Bewohner auf, sich in Sicherheit zu bringen.

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