Warum Mark Mateschitz 25 Millionen in den Red Bull Ring investieren muss

Zeitdruck auf der Rennstrecke in Spielberg. Bis zur Formel 1 im nächsten Jahr muss ein Großprojekt abgeschlossen werden. Bekannter Ring-Kritiker sorgt für eine Überraschung.

Mark Mateschitz hat in jüngster Zeit 25 Millionen Euro in den Schönberghof und den Ausbau der Boxen investiert. Bis zur Formel 1 im nächsten Jahr werden weitere 25 Millionen verbaut

Es geht Schlag auf Schlag auf dem Red Bull Ring. Unmittelbar nach der MotoGP starteten in Spielberg die Arbeiten für das nächste Großprojekt. Red-Bull-Chef Mark Mateschitz investiert weitere 25 Millionen Euro in die Rennstrecke. Und das, obwohl erst 13 Millionen in die Erweiterung der Boxen sowie 12 Millionen in den Ausbau des Schönberghofes geflossen sind. Wir haben über beide Projekte ausführlich berichtet.

Das neue Vorhaben: Bis zum Formel-1-Rennen im Juli 2027 wird das Boxengebäude groß ausgebaut. Derzeit besteht es aus den Boxen im Erdgeschoß; im ersten Stock befinden sich das Restaurant Bull‘s Lane sowie Räume für Büros, Besprechungen und Veranstaltungen.

Raum für VIP-Gäste

Auf dieses Obergeschoß wird nun über die ganze Länge von 250 Metern eine überdachte und verglaste Dachterrasse aufgesetzt. Bisher wurden für Großveranstaltungen vier große VIP-Zelte auf das Dach gehievt. Diese Zelte wurden dieser Tage auf der Onlineplattform Aurena versteigert. Statt dieses Provisoriums kommt nun eine fixe Lösung. Mark Mateschitz investiert also 25 Millionen Euro, um speziell am Formel-1-Wochenende viel Raum für gut zahlende VIP-Gäste zu schaffen.

© GEPA Pictures Die VIP-Zelte auf dem Dach wurden bereits entfernt und versteigert. Stattdessen kommt nun eine überdachte und verglaste Dachterrasse

Das Projekt entstammt freilich nicht einer Laune des Milliardärs, sondern hat einen handfesten Hintergrund. Im Sommer 2025 wurde überraschend ein Rekordvertrag zwischen dem Formel-1-Vermarkter Liberty Media und Red Bull bekannt. Es wurde vereinbart, dass es bis 2041 Formel-1-Rennen in Spielberg geben wird. Die Vereinbarung sieht aber auch eine Verbesserung beziehungsweise Erneuerung der Infrastruktur vor. Der nunmehrige Ausbau dient also der Erfüllung der Vertragsbedingungen.



Die überdachte Dachterrasse wird am Formel-1-Wochenende vom 9. bis 11. Juli 2027 erstmals genutzt werden. Die ersten Bauarbeiten sind bereits im Gange, das Zeitkorsett ist eng. Eine Bauverzögerung kann sich Red Bull nicht leisten.

Die Rolle von Karl Arbesser

Wie immer stellt sich bei solchen Aktivitäten die Frage: Wie verhält sich der in der Nähe wohnende Karl Arbesser? Er hat seit jeher ein kritisches Auge auf die Entwicklungen am Red Bull Ring.



Umso größer ist in diesem Fall die Überraschung sowohl beim Projekt Spielberg als auch bei den Behörden. Arbesser hat zwar im Laufe des monatelangen Bauverfahrens einige Einwendungen eingereicht. Der umfangreiche Baubewilligungsbescheid der Stadtgemeinde Spielberg, der Ende Juli ergangen ist, blieb aber ohne Einspruch und ist somit rechtskräftig.

Die Kleine Zeitung hat bei Karl Arbesser nachgefragt, warum er nicht Beschwerde erhoben hat. „Am Anfang war noch nicht genau ersichtlich, wie das geplante Bauwerk genutzt werden soll. Im Laufe des Verfahrens wurde dann immer deutlicher, dass es hier offenbar hauptsächlich darum geht, während der Formel 1 Platz für VIPs zu schaffen.“ Durch diese Konkretisierung sei sichergestellt, dass durch den Bau weder zusätzlicher Lärm noch sonstige Umweltbelastungen zu erwarten seien. „Einer Beschwerde würde daher jegliche Grundlage fehlen“, sagt Karl Arbesser.

Nutzungsmöglichkeiten

In der Praxis könnte der Ausbau über die Formel 1 hinaus Nutzer finden. Etwa für noch mehr Platz bei Messen wie dem traditionellen Josefimarkt, der nächstes Jahr aufgrund der Bauarbeiten ausfällt und erst 2028 wieder stattfinden kann (wir berichteten). Aber auch für große Firmenpräsentationen oder Ähnliches könnte das zusätzliche Geschoß genutzt werden.

Fläche steht jedenfalls ausreichend zur Verfügung: Der erste und künftig zweite Stock ergeben gemeinsam eine Nutzfläche von mehr als 7000 Quadratmetern. Dazu kommt der gegenüberliegende „Red Bull Wing“ mit ebenfalls riesigen Flächen.

„Es erfüllt mich mit Stolz“

Die 25-Millionen-Investition, die mit der Formel-1-Vertragsverlängerung notwendig wurde, nimmt Mark Mateschitz offenbar gerne in Angriff. Im Zuge der Unterzeichnung des Vertrages wurde er mit diesen Worten zitiert: „Es erfüllt mich mit Stolz, den Weg meines Vaters fortzuführen und die traditionsreiche Geschichte des Rennsports in der Steiermark und am Red Bull Ring zu erhalten.“