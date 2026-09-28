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Israel rügt Spanien wegen umstrittener Palästina-Aussage
Die Geschäftsträgerin der spanischen Botschaft in Israel, Francisca Pedrós, ist ins Außenministerium in Jerusalem zitiert worden. Dort wurde ihr eine Rüge erteilt. Grund der Einbestellung seien Äußerungen der spanischen Jugendministerin Sira Rego, hieß es in einer Mitteilung. Rego habe erklärt, die spanische Bevölkerung unterstütze einen palästinensischen Staat "vom Fluss bis zum Meer" - eine Parole, die nach israelischer Auslegung die Auslöschung des Staates Israel bedeute.