Israel rügt Spanien wegen umstrittener Palästina-Aussage

Die Geschäftsträgerin der spanischen Botschaft in Israel, Francisca Pedrós, ist ins Außenministerium in Jerusalem zitiert worden. Dort wurde ihr eine Rüge erteilt. Grund der Einbestellung seien Äußerungen der spanischen Jugendministerin Sira Rego, hieß es in einer Mitteilung. Rego habe erklärt, die spanische Bevölkerung unterstütze einen palästinensischen Staat "vom Fluss bis zum Meer" - eine Parole, die nach israelischer Auslegung die Auslöschung des Staates Israel bedeute.

© APA/AFP A protester carries a Palestinian flag during a rally condemning US-Israeli attacks on Iran and Israeli attacks on Lebanon and Palestine on the sidelines of the Defence Services Asia (DSA) Exhibition and Conference outside the Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) in Kuala Lumpur on April 20, 2026. (Photo by Mohd Rasfan / AFP)