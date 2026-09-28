2000 Haushalte sind ans Glasfasernetz angeschlossen, bis Jahresende folgen 3000 weitere. Ganz im Zeitplan ist man bei der zweiten Breitbandmilliarde nicht.

Glasfaser gilt vielen als die Basis für die digitale Zukunft

In 35 von 40 Kärntner Gemeinden, die im Rahmen der zweiten Breitbandmilliarde Glasfaseranschlüsse bekommen, wird derzeit gebaut: Bis Jahresende sollen rund 24.000 Haushalte und Betriebe in den Projektregionen „Gurktal“, „Kärnten Süd Hochstuhl“, „Kärnten Süd Hochobir“, „Lavanttal“ und „Lieser-Maltatal“ über einen Glasfaseranschluss an ihrer Grundstücksgrenze verfügen.

2000 Haushalte haben bereits einen Netzanschluss, sie sollen „möglichst rasch vom Breitbandanschluss profitieren und nicht warten, bis das gesamte Gemeindegebiet ausgebaut ist“, sagt Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Weitere 3000 Haushalte sollen bis Jahresende dazukommen.

„Mehr als 150 Bautrupps, sechs Baufirmen und über 280 Bagger sind derzeit im Einsatz und tragen zur regionalen Wertschöpfung bei“, berichtet Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. In 57 der 132 Kommunen, 43 Prozent der Kärntner Gemeinden, wird der flächendeckende Breitbandausbau umgesetzt.

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Ansuchen um Fristverlängerung

In Kärnten werden aus Fördermitteln aus der zweiten Breitbandmilliarde des Bundes 96,5 Millionen Euro verbaut. Die Auflage, bis Ende 2027 alle Projekte abzuschließen, wird man allerdings nicht überall erfüllen können, bestätigt Peter Schark, Geschäftsführer der Breitbandinitiative Kärnten (BIK). „Wir werden in Teilbereichen um eine Verlängerung ansuchen.“

Das geschehe im November, ein Jahr vor dem planmäßigen Abschluss; möglich sei eine Verlängerung um ein Jahr bis Ende 2028. Schark rechnet mit einem Abschluss im Sommer 2028. Die BIK erschließt auf 1544 Kilometern Trasse 21.500 Haushalte, insgesamt werden (inklusive Kelag) für rund 60.000 Haushalte auf 2100 Kilometern Trasse Glasfaserkabel verlegt.

© Land Kärnten Petra Rodiga-Laßnig (Kelag), LR Sebastian Schuschnig, Vorstand Reinhard Draxler (Kelag), Bürgermeister Thomas Wuksch, Peter Schark (BIK), Alvin Bijedic (Büro LR Schuschnig)

Ausschreibung für den dritten Fördercall

In Vorbereitung befinden sich die Ausschreibungen zum dritten Fördercall. Kärnten konnte 29 Millionen Euro an Fördermitteln lukrieren. Wie berichtet, wird der Glasfaserausbau aufgrund von Budgetkürzungen nur in 16 statt wie geplant 44 Gemeinden gefördert. Glasfasernetze werden in den Projektregionen „Großglockner“, „Oberes Drautal“, „See-Region“ und „Wörthersee“ errichtet.

Vor 2029 oder 2030 rechnet Schark nicht mit neuen Fördermitteln. Allerdings kämpfe Kärnten darum, dass „übriggebliebenes Geld“ aus der ersten und zweiten Breitbandmilliarde „im System bleibt“, also für weitere Fördercalls genutzt wird. Schark schätzt, dass von 2,4 Milliarden Euro „mindestens 650 Millionen Euro nicht verbaut werden“.