Tina Robitsch: Als Unternehmerin gefeiert, als Pflegefall abgewiesen

Tina Robitsch wurde heuer zur „Unternehmerin des Jahres“ in der Steiermark gekürt. Zugleich ist die 37-jährige Schwerbehinderte ein Mensch mit besonderem Schicksal. Sie kämpft für Selbstbestimmung und fühlt sich von Behörden im Stich gelassen.

Der 5. März 2015 ist der Tag im Leben von Tina Robitsch, der alles veränderte. Die Grazerin, damals 26, sportlich und voller Pläne, wurde von heute auf morgen zum Pflegefall. Sie führt das auf einen ärztlichen Behandlungsfehler zurück. Als sie von einem Orthopäden eingerenkt wird, verkrampft sich ihr Körper, begleitet von brennenden Schmerzen in der Wirbelsäule, Armen und Beinen. Es ist der Beginn einer Odyssee.

Robitsch erlitt spastische Anfälle, sobald man sie an der Wirbelsäule und der rechten Ferse berührte. Viele stationäre Aufenthalte folgen. Doch ihr Zustand verschlechtert sich „durch nicht adäquate Versorgung“, wie Robitsch sagt, so weit, dass sie einige Jahre transportunfähig war. Die Hauptlast der Pflege lastet seit 2018 auf den Schultern ihrer Eltern. Ihre Diagnose ist komplex. Unter anderem ist das Rückenmark im Bereich der Brustwirbelsäule verletzt.

Das Ringen um die Pflege zuhause

„Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen und arbeiten“, sagt die heute 37-Jährige. Seit Jahren führt Robitsch, sie bezieht Invalidenpension, einen Kampf um das persönliche Budget, das die häusliche Pflege finanzieren soll. Kurzfristig bekommt sie neun Prozent der von behördlichen Gutachtern ermittelten Pflegekosten, doch 2021 verliert sie die Leistung wieder. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, über den die Kleine Zeitung mehrfach berichtet hat.

Lexikon

Die Behörde, konkret die BH Graz-Umgebung, lehnt die Anträge ab und plädiert 2021, gestützt auf ein eigenes Gutachten, für eine stationäre Versorgung. Robitschs Beschwerde dagegen wies 2022 das Landesverwaltungsgericht ab. Dies trotz Fürsprache von Ärztinnen und Ärzten, Gutachten und dem steirischen Behindertenanwalt Siegfried Suppan. „Dieses Urteil ist zu akzeptieren, aber es ist für mich nicht nachvollziehbar“, erklärt dieser aktuell im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Ein-Frau-Unternehmen

„Mit Hilfe von engagierten Ärzten, Medikation und Therapien unter qualvollen Umständen“, erzählt Robitsch, sei eine massive Verbesserung der Krankheit im häuslichen Umfeld erreicht worden. 2024 ergeht jedoch neuerlich ein negativer Bescheid der BH Graz-Umgebung.

Im selben Jahr, Robitsch sitzt jetzt im E-Rollstuhl, gründet sie ein Ein-Frau-Unternehmen. Sie realisiert Buchprojekte, darunter sind ein Reiseführer, Sach- und Kinderbücher, und unterstützt mittlerweile andere Verlage und Publizisten mit Dienstleistungen dabei, Bücher zu entwickeln und zu vermarkten. Dazu gehören Nischenrecherche, KI-gestützte Zielgruppenanalysen, Buchsatz, Covergestaltung und Marketingprozesse.

1 / 4 Tina Robitsch realisierte einige Buchprojekte © Alexander Danner

Künstliche Intelligenz ist heuer zu einem zweiten Standbein geworden. Robitsch bietet Workshops und Vorträge für Unternehmen an. „Ich analysiere und zeige, wie KI sinnvoll eingesetzt werden kann“, erklärt die Grazerin. „Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell Inhalte zu produzieren, sondern um Qualität, zielgruppengerechte Kommunikation und effiziente Prozesse.“ Vor ihrer Behinderung hatte Robitsch erfolgreich für die Knapp AG gearbeitet.

Die „beste Unaufhaltbare“

Heuer wird der Schwerbehinderten eine besondere Anerkennung zuteil: Eine Jury der steirischen Wirtschaftskammer wählt Robitsch zur „Unternehmerin des Jahres“ in der Kategorie „Beste Unaufhaltbare“. „Ihre Geschichte steht für den unbedingten Willen, sich von schwierigen Rahmenbedingungen nicht aufhalten zu lassen“, heißt es in der Begründung.

Der Umstand, dass ihr Fall dadurch öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, weckt bei der Unternehmerin „nach elf qualvollen Jahren die Hoffnung auf Veränderung“.

1 / 2 Im September wurde Tina Robitsch von der Wirtschaftskammer als „Unternehmerin des Jahres“ in der Kategorie „Beste Unaufhaltbare“ ausgezeichnet © WK/ Klaus Morgenstern

Denn ihr Kampf ist nicht vorbei, im Gegenteil. 2025 verbringt sie sechs Wochen in der auf die Behandlung von Spastizität spezialisierten Klinik in Hochzirl (Tirol). Aufgrund der Befunde, sie liegen der Kleinen Zeitung vor, und medizinischer Abklärungen, empfiehlt die Klinik engmaschige Therapien und das persönliche Budget für die häusliche Pflege. Tina Robitsch bringt 2026 erneut einen Antrag ein – die BH Graz-Umgebung lehnt, wiederum auf Basis eines eigenen Gutachtens, abermals ab. Robitsch legt Beschwerde ein – und so liegt der Fall derzeit wieder beim Landesverwaltungsgericht.

„Wir sind heute wieder dort, wo wir vor vier Jahren waren“, sagt Behindertenanwalt Suppan. „Aber es gibt neue Erkenntnisse und das macht Hoffnung, dass das Gericht diesmal zugunsten von Tina Robitsch entscheiden wird. Beeinflussen können wir es nicht.“

Zitiert

Die neuen Erkenntnisse bestehen darin, dass die Klinik Hochzirl neurologische und nicht psychiatrische Ursachen für die Behinderung festmacht. Die Diagnose spielte für das Landesverwaltungsgericht in der Entscheidung von 2022 eine Rolle, es zweifelte die neurologische Erkrankung an. Für Suppan steht dennoch fest, dass Robitsch das persönliche Budget rechtlich zustehe. „Laut dem steirischen Behindertengesetz ist die Ursache der Einschränkung gar nicht erheblich, sondern einzig der Bedarf an Hilfe.“ Zumindest 2022 sah das Gericht dies anders.

Auch die Eltern brauchen Hilfe

Für Tina Robitsch und ihr Unternehmen drängt die Zeit. „Anfragen aus Deutschland und Österreich zeigen, dass Interesse an meiner Arbeit besteht“, sagt sie. Ihr Vater ist 2024 an Krebs erkrankt und kann sie nur noch bedingt unterstützen. „Meine Mutter hat mehrere Operationen vor sich und könnte längere Zeit ausfallen. Wenn ich bis dahin keine Lösung finde, muss ich stationär untergebracht werden“, erklärt die Unternehmerin. „Das wäre das Ende aller Unternehmenspläne.“

Andererseits: Tina Robitsch ist die „beste Unaufhaltbare“.