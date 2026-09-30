Regina Strunz betreibt in Bad Gams, Deutschlandsberg, eine der wenigen steirischen Webereien. In ihrer Werkstatt entstehen aber nicht nur Fleckerlteppiche.

Ob blau oder gelb, ob Schaf- oder Baumwolle - bei Regina Strunz in Bad Gams gilt vor allem ein Motto: Von Hand gewebt muss er sein, der Teppich. Denn über die Ladentheke ihrer eigenen Weberei gehen qualitativ hochwertige Stücke, die sie ganz nach den Farb-, Material- und Größenvorstellungen der Kundinnen und Kunden gestaltet. Und das bereits seit 1983.

Denn in besagtem Jahr hat Strunz den Betrieb - damals bestehend aus zwei Webstühlen - von ihren Schwiegereltern übernommen. „Ich habe in den Sommerferien schon viel Zeit in der Weberei verbracht und immer wenn ich eine neue Idee mit meinem Schwiegervater besprochen habe, sagte dieser: Mach das“, erinnert sich die 70-Jährige. Damals unterrichtete sie Bildnerische Erziehung und Mathematik an der Privaten Hauptschule der Barmherzigen Schwestern Schloss Dobl.

Seit 1968

Nach sieben Jahren Lehrtätigkeit hängte sie eines nachts ihre pragmatisierte Stelle an den Nagel. Der Auslöser: „Die Schwiegereltern meinten eines Tages zu meinem Mann und mir: ‚Wenn ihr da jetzt wirklich Hausbauen wollt, sagt‘s uns früh genug Bescheid, welche Teppiche ihr haben wollt, weil wir gehen nächstes Jahr in Pension‘. In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen“, so Strunz. Für sie war klar: Sie wollte den Betrieb, den es bereits seit 1968 gibt, übernehmen.

Gesagt, getan. Aus dem geplanten Haus wurde ein Haus samt Werkstatt und aus zwei Webstühlen wurden über die Jahre vier. „Die Individualität in der Einrichtung und die persönlichen Wünsche nehmen stetig zu, ich produziere keine Wegwerfartikel, sondern qualitativ Sinnvolles und Langlebiges, und ich kann meine Kreativität ausleben. Das sind die Gründe, warum es mich noch gibt“, sagt Strunz.

1 / 8 Regina Strunz plant und entwirft jeden Teppich von Hand. © KLZ / Julia Haslebner

Die Individualität in der Einrichtung und die persönlichen Wünsche nehmen stetig zu, ich produziere keine Wegwerfartikel, sondern qualitativ Sinnvolles und Langlebiges, und ich kann meine Kreativität ausleben. Das sind die Gründe, warum es mich noch gibt. — Regina Strunz , Weberei Strunz, Bad Gams

Apropos Kreativität: Selbst der Sicherungskasten in Strunz‘ Wohnhaus ist hinter teils gewebten Türen verborgen und im Stiegenhaus prangt ein wandfüllendes Webbild, das Teile einer Bassgeige enthält. „Auch das ist Weberei“, erklärt die kreative Unternehmerin. An Ideen mangele es ihr in keiner Weise.

Eine gewebte Stola für den Pfarrer

So kam es etwa, dass sie bei der Langen Nacht der Kirchen 2026 eine Webaktion in Bad Gams initiiert hat: Sie stellte kurzerhand einen kleinen Webstuhl im Ort auf und webte mit Interessierten eine Stola für Pfarrer Marius Enăşel, die dieser dann beim Pfarrfest im August trug. Auch einen an die Buntglasfenster der spanischen Sagrada Família angelehnten Wandteppich gestaltete sie auf Kundenwunsch hin. Das Material dafür - Stoffe und Wolle sowie Reste von beidem - kauft Strunz entweder zu oder erhält es von den Kunden selbst.

1 / 11 Pfarrer Marius Enăşel trug beim Bad Gamser Pfarrfest eine gewebte Stola. © Privat

„Der Entwurf und die Planung der Farbführung erfordern viel Zeit und Detailgenauigkeit. Das macht jeden Teppich zu etwas Besonderem. Und ich glaube, das spürt man dann auch“, ist die 70-Jährige überzeugt. Ihr Wissen ums Handwerk gibt sie nicht nur an die Freundin ihres Neffen weiter, die beiden veranstalten auch Web- und Filzkurse für Kinder und ermöglichen Schulklassen und Ausflüglern das eigene Ausprobieren an Webbrett und Webstuhl.