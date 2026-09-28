Klagenfurt will wichtige Rolle beim Klimaschutz einnehmen

Klagenfurt hat Treibhausgase bereits um 61 Prozent gesenkt. Projekte wie die neue Kläranlage und die Biogasanlage sollen zum Klimaschutz beitragen. Dafür gibt es Lob von Experten.

Seit 2011 ist das Thema Umweltschutz Programm in der Kärntner Landeshauptstadt, dementsprechend viele Vorarbeiten wurden bereits geleistet. „Wir setzen lieber jetzt Geld in geeignete Maßnahmen ein, als später in diverse Reparaturen“, sagte Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) am Montag anlässlich des Zukunftsdialoges „Klagenfurt moves forward – Wettbewerbsvorteil durch Climate Action?“ im Veranstaltungszentrum Lakeside Spitz.

Die ersten Ergebnisse können sich in diesem Zusammenhang auch sehen lassen – immerhin wurden bis 2018 die Treibhausgase bereits halbiert, aktuell liegt Klagenfurt diesbezüglich bei minus 61 Prozent. Das Ziel bis 2030 klimaneutral zu sein, liegt daher in greifbarer Nähe. Die österreichische Bundesregierung hat vor kurzem einen neuen Entwurf für ein verbindliches Klimagesetz vorgestellt, das die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 festschreibt. Erreicht werden soll dieses Ziel mittels Reduzierung von Emissionen, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft. Klagenfurt verfolgt diese Maßnahmen schon lange.

Verantwortungsvolle Klimapolitik

„Es ist beeindruckend, was in Klagenfurt beim Klimaschutz passiert“, spart Sigrid Stagl von der Wirtschaftsuniversität Wien nicht mit Lob. Und weiter: „Um hohe volkswirtschaftliche Kosten durch Wetterextreme und eingeschränkte Ressourcen zu vermeiden, bedarf es einer verantwortungsvollen Klimapolitik. Ein ‚weiter wie bisher‘ wird es nicht geben, da dies viel zu hohe Kosten verursacht.“

© StadtKommunikation/Spatzek Jürgen Schneider, Wolfgang Hafner, Bürgermeister Christian Scheider, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger, Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, Magistratsdirektorin Isabella Jandl, Teresa Steininger und Stadträtin Sandra Wassermann nahmen am Zukunftsdialog 2026 teil

Dem ist sich die Klagenfurter Stadtpolitik auch durchaus bewusst. So verweist Sandra Wassermann (FPÖ), verantwortlich für Öffis und Straßenbau, darauf, dass im öffentlichen Verkehr in Klagenfurt die Fahrgastzahlen drei Jahre früher als geplant bereits verdoppelt wurden. Auch würden wichtige Infrastrukturprojekte wie die neue Kläranlage und Biogasanlage zum Klimaschutz beitragen. „Bei der Sanierung und Neugestaltung von Straßen und Plätzen wird immer auf die blaue und grüne Infrastruktur, sprich Brunnen und Grünflächen, Rücksicht genommen“, erklärt Wassermann.

Investition in Begrünung, Entsiegelung und klimafitte Stadträume

„Die Lebens- und Wirtschaftsstandorte der Zukunft werden daran gemessen, wie gut sie Klimaschutz, Klimaanpassung und Lebensqualität miteinander verbinden. Mit ‚Cool down Klagenfurt‘ setzen wir genau hier an – wir investieren in Begrünung, Entsiegelung und klimafitte Stadträume“, weiß auch Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ), verantwortlich für den Bereich Stadtentwicklung.

Eine aktuelle OECD-Studie hat übrigens ergeben, dass Städte von der Größe Klagenfurts eine besonders wichtige Rolle im Klimaschutz einnehmen. Sie haben aber auch besonders schwierige Rahmenbedingungen, vor allem aus finanzieller Sicht. „Mit dem Zukunftsdialog ‚Klagenfurt moves forward‘ wollen wir den Blick bewusst nach vorne richten“, lässt Umweltreferent Patrick Jonke (FSP) ausrichten, der sich krankheitsbedingt bei der Veranstaltung entschuldigen ließ. Klagenfurt habe in seinen Augen großes Potenzial, wenn Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtverwaltung und europäische Perspektiven zusammenbringen und gemeinsam konkrete Lösungen entwickeln. „Dieser Dialog soll neue Impulse geben, den Austausch stärken und zeigen, dass Klagenfurt bereit ist, die Zukunft aktiv zu gestalten.“