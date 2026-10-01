Grafendorf hat ein Seniorentaxi ins Leben gerufen, in Hartberg behilft man sich mit Gutscheinen und in Feistritztal werden Fahrten mit dem ortsansässigen Taxiunternehmen gefördert.

Nach dem Ausstieg aus dem SAM üben sich vereinzelte Gemeinden in eigenen Mobilitätslösungen

Das Sammeltaxi SAM war als flächendeckende Mobilitätslösung für die Oststeiermark gedacht. Spätestens seit dem Ende der letzten Finanzierungsperiode Ende August herrscht jedoch ein Fleckerlteppich von St. Lorenzen am Wechsel bis Bad Loipersdorf.

Zwölf Gemeinden sind seither nicht mehr mit dabei, in der Mehrheit begründet man den Ausstieg aus dem von der Regionalentwicklung Oststeiermark organisierten und vom Land mitfinanzierten Mikro-ÖV-System mit zu hohen Kosten. Deshalb haben einige Gemeinden nun eigene Lösungen auf die Beine gestellt.

© KLZ / Infografik Kleine Zeitung Zwölf Gemeinden sind allein im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aus dem SAM ausgestiegen

In Hartberg, Greinbach und Hartberg Umgebung hilft man Senioren und bedürftigen Menschen seit 1. September etwa mit Taxi-Gutscheinen. Bis zu 24 Gutscheine über je fünf Euro geben die Gemeinden pro Person aus. In Summe erhalten Personen ab 65 Jahren und bedürftige Menschen mit nachgewiesener Pflegestufe so Unterstützung von bis zu 120 Euro im Jahr. Ausgezahlt wird quartalsweise, also vier Mal im Jahr 30 Euro.

„Ein Scherz“, findet Martin Biro, ehemaliger SAM-Taxifahrer. „Das Geld ist vielfach schon nach einer Fahrt aufgebraucht“, berichtet er von seinen Kunden.

Von 120 bis 500 Euro: Gemeinden unterstützen unterschiedlich

Mehr Unterstützung erhalten Senioren und Bedürftige hingegen in der Gemeinde Grafendorf. Ab 1. Oktober 2026 gilt bei vorheriger Anmeldung im Gemeindeamt: Wer sein Alter nachweist oder einen Pflegegrad bestätigen kann, bekommt Geld für Taxifahrten.

© Gemeinde Grafendorf So wirbt man in Grafendorf für das neue Angebot als Alternative zum Sammeltaxi SAM

Fünf Euro sind auch hier pro Fahrt vorgesehen, allerdings erhalten die Gemeindebürger bei Vorlage der Rechnungen bis zu 500 Euro pro Person und Jahr retour. Die Auszahlung erfolgt einmal im Quartal. Die Gemeinde empfiehlt heimisch Taxiunternehmen zu nutzen, verpflichtet aber niemanden dazu.

Unterstützung für alle in Feistritztal

Auch die Gemeinde Feistritztal geht seit 1. September einen neuen Weg. Weil das SAM laut Bürgermeister Josef Lind zu teuer war, habe man sich mit dem ortsansässigen Taxiunternehmen Käfer-Reisen zusammengetan. Der Deal: Alle Gemeindebürger von jung bis alt können zu einem vergünstigten Tarif von einem Euro pro Kilometer Taxis buchen – vorausgesetzt, sie tun dies mit etwas Vorlaufzeit. „Da ist uns die Firma sehr entgegengekommen“, ordnet Lind ein.

© KLZ / Vera Hausberger Josef Lind und den Gemeinderäten in Feistritztal war es wichtig, eine Mobilitätslösung für alle anzubieten

Die Gemeinde übernimmt bis zu sechs Euro pro Fahrt, gerechnet wird ab dem Start vom Unternehmensstandort in Hirnsdorf. Der Zuschuss liegt bei maximal 300 Euro im Jahr, die Auszahlung erfolgt bei Vorlage der Rechnungen im Gemeindeamt. Außerdem fahre die zweite Person gratis mit, so Lind. Ein Jahr lang will man das Konzept nun testen und dann schauen, wie gut es ankam.