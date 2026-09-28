Linke zeigt deutschen Innenminister an

Nach ihrem Sieg bei der Wahl in Berlin haben die Partei Die Linke und ihre Spitzenkandidatin Elif Eralp Strafanzeige gegen Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt gestellt. Der Christdemokrat machte sich dem Schriftsatz zufolge eine Aussage über Eralp als "Antisemitin" zu eigen. Dies erfülle den Tatbestand der üblen Nachrede und Beleidigung, erklärte Anwalt Jasper Prigge. Unterdessen stellten die Berliner Grünen und die SPD Bedingungen für Sondierungen.

© APA/dpa 23.09.2026, Berlin: Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, spricht bei einer Pressekonferenz über den Aktionsplan Sozialleistungsmissbrauch. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++