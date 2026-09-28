Ganz Ferlach muss sein Trinkwasser abkochen: Die Quelle in der Tscheppaschlucht dürfte verunreinigt sein, an vier Messstellen wurden erhöhte Enterokokkenwerte festgestellt.

Ferlachs Bürgermeister Christian Gamsler (SPÖ) bei einem Fototermin anlässlich des Rekordsommers in seiner Gemeinde. Nun kämpft Ferlach mit einer Verunreinigung des Trinkwassers

In Klagenfurt war es vor zwei Jahren der Fall, jetzt muss sich Ferlach damit abmühen: die Rede ist von einer Trinkwasserwarnung für das gesamte Gemeindegebiet. Bei einer Routinekontrolle wurden an vier Messstellen erhöhte Enterokokkenwerte festgestellt. Das sind Fäkalkeime, die in den Därmen von Mensch und Tier vorkommen. Sind sie einmal ins Trinkwasser gelangt, können sie bei Personen mit geschwächtem Immunsystem Infektionen auslösen.

„Wir gehen davon aus, dass unsere größte Quelle in der Tscheppaschlucht verunreinigt ist“, sagt Vizebürgermeister Thomas Laussegger (SPÖ). Normalerweise versorgt diese nur einen Teil der Ferlacher Bevölkerung, während der Rest sein Wasser von der Quelle Singerberg bezieht. „Weil dort aktuell Bauarbeiten stattfinden, haben wir diese Quelle jedoch vom Netz genommen und die Tscheppaschlucht-Quelle für das gesamte Gemeindegebiet freigeschaltet.“

Proben bereits am Mittwoch entnommen

Die höchste Enterokokkenbelastung wurde laut Laussegger nahe der Gemeindegrenze zu St. Margarethen festgestellt. An anderen Messstellen seien die Grenzwerte nicht überschritten worden. „Da das gleichzeitig der tiefste Punkt unserer Gemeinde ist, sind die Leitungen möglicherweise schon durchgespült“, sagt der SPÖ-Politiker. Damit ist aber auch nicht auszuschließen, dass die Bevölkerung bereits mehrere Tage verunreinigtes Wasser konsumiert hat. Die Proben wurden am vergangenen Mittwoch im Rahmen einer Routinekontrolle genommen, die Ergebnisse lagen den Verantwortlichen allerdings erst am Montag vor.

Eigentlich verfügt jede Quelle über eine UV-Anlage, die Bakterien abtötet. — Thomas Laussegger (SPÖ) , Vizebürgermeister

Laussegger betont, die gemessenen Werte lägen nur knapp über den sehr niedrigen Grenzwerten. Ob die Belastung tatsächlich zurückgegangen ist, soll sich in den nächsten Tagen zeigen. Neue Proben wurden am Montag entnommen, die Ergebnisse werden innerhalb von zwei Tagen erwartet. Parallel sucht die Gemeinde nach der Ursache. „Eigentlich verfügt jede Quelle über eine UV-Anlage, die Bakterien abtötet. Warum das in der Tscheppaschlucht nicht funktioniert hat, ist noch offen.“

Bis zur Entwarnung wird empfohlen das Leitungswasser vor dem Trinken oder der Zubereitung von Speisen drei Minuten lang abzukochen.