Traktor stürzte in Dörfl bei Riegersburg in einen Teich

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Traktor in Dörfl (Gemeinde Riegersburg) in einen angelegten Teich. Die Feuerwehr konnte das ausgelaufene Öl auffangen.

Eine aufwendige Bergung beschäftigte am Sonntagnachmittag rund 30 Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Schützing, Feldbach, Bad Gleichenberg und Trautmannsdorf im Ortsteil Dörfl in der Gemeinde Riegersburg: Ein Traktor war dort in einen Teich gestürzt.

Der Unfall passierte gegen 14.30 Uhr. „Der Traktorfahrer ist beim Rückwärtsfahren vom Weg abgekommen, eine Böschung hinuntergerutscht und im Teich gelandet“, berichte Kommandant Willibald Schloffer von der FF Schützing. Der Mann konnte sich selbst retten und blieb unverletzt.

Ölfilm unter Kontrolle

Für die Einsatzkräfte galt es, den Traktor zu bergen und gleichzeitig einen Umweltschaden zu verhindern, da Betriebsmittel ausgelaufen waren. Zum Unfallort zu kommen, gestaltete sich zunächst jedoch schwierig: „Das Gelände war sehr unwegsam und verwachsen. Auch der Kran, mit dem wir den Traktor geborgen haben, musste deshalb zusätzlich abgestützt werden“, erzählt der Feuerwehrkommandant.

Um das im Teich ausgelaufene Öl aufzufangen, errichteten die Feuerwehrkräfte eine Ölsperre mit einer Zille. „Wir konnten den Ölfilm gut einkesseln. Es ist kein größerer Umweltschaden entstanden“, sagt Schloffer. Die Situation entschärft, habe laut ihm auch der derzeit niedrige Wasserstand des künstlich angelegten Teiches: „Das Wasser steht rund 20 Zentimeter unter dem Mönch (Anm. d. R. Wasserablauf). Daher ist nichts vom ausgelaufenen Öl in den angrenzenden Dörflbach geronnen.“

1 / 3 Die Feuerwehrkräfte konnten den Traktor bergen © FF Schützing

Einsatz dauert an

Der Einsatz ist für die Feuerwehr Schützing damit aber noch nicht beendet. Am Montag gehen die Arbeiten noch weiter: „Der Ölfilm wird heute abgesaugt und von einer Entsorgungsfirma fachgerecht entsorgt“, so Schloffer. Auch die kommenden Tage wird die Feuerwehr den Teich regelmäßig kontrollieren.

Einsatzleiter war am Sonntag Stefan Kirchengast von der FF Schützing. Die Bezirkshauptmannschaft sowie das Land Steiermark wurden über den Vorfall informiert.